Ajax, ten Hag: «Non cambieremo il nostro stile di gioco per la Juve»

Ten Hag, tecnico dell'Ajax, non cambia per la Juve e Ronaldo. E quindi va avnti per la sua strada, confermando la sua traccia , decisiva per umiliare ed eliminare il Real negli ottavi di questa Champions. «Dobbiamo avere qualità, è una gara importante, lo stadio sarà pieno e il risultato è la cosa più importante. Il calcio italiano? Cultura diversa dalla Spagna, dovremo affrontare diversamente la partita, ma con il nostro stile». Così l'allenatore del club olandese, alla vigilia della sfida dei quarti di Champions contro la Juventus. Ten Hag si rallegra del fatto che Cristiano Ronaldo dovrebbe esserci: «vogliamo sfidare i migliori - dice - e la possibilità che lui ci sia va benissimo». Peserà nella Juve l'assenza di Chiellini? «È un difensore importante per la Juve ma sono in diversi che possono giocare al suo posto - risponde l'allenatore dell'Ajax -. Ma è chiaro che a loro Chiellini mancherà». Sulla partita di domani Ten Haag dice ancora che «la Juve è talmente esperta, con un tecnico così bravo, che può giocare con diverse strategie. Dobbiamo leggere bene la partita, anticipandoli su tutto. Possiamo fare qualcosa di importante, noi giocheremo come sempre, anche se questa sfida è diversa da quelle con Bayern e Real Madrid». «I nostri sanno giocare a pallone ed è una cosa importante - aggiunge -. Facciamo possesso palla ma quando non ce l'hai devi saperti difendere, riprendendolo il prima possibile. Se lo fai in dieci, se trovi il livello giusto, allora puoi fare questi risultati. Ed è importante per noi essere tornati a questi livelli in Europa»

