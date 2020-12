Ajax-Atalanta, dalle 18,55 la Diretta: Gasp con Gomez-Zapata, Ilicic in panchina

Ad Amsterdam, alla Cruyff Arena, arriva un'Atalanta inquieta con voci di liti all'interno dello spogliatoio e un Gasperini sull'orlo delle dimissioni. Ma la Dea oggi può aggiungere un altro tassello a questi suoi magnifici anni di gloria qualificandosi per la seconda edizione di fila agli ottavi di finale della Champions League. Ai nerazzurri basterà non perdere contro l'Ajax per passare come seconda alle spalle del Liverpool già qualificato.

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic. All. Ten Hag

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler; Gosens; Gomez, Pessina; Zapata. All. Gasperini

Ultimo aggiornamento: 18:07

