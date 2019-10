Aic, sarà lunedì 2 dicembre la nona edizione del Gran Galà del Calcio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nona edizione del «Gran Galà del Calcio Aic» si svolgerà il 2 dicembre al Megawatt Court di Milano (Via Watt 15). Per la prima volta saranno premiate anche 11 calciatrici top. Nel corso della serata sarà premiato quello che per il 2019 è stato votato come l’undici ideale della Serie A maschile e femminile; ruolo per ruolo, i più forti calciatori e calciatrici di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore e calciatrice top della stagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni come: l’allenatore, l’arbitro, la squadra, il giovane di Serie B che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato. Inoltre, per la seconda volta nella storia del Gran Galà del Calcio Aic ci sarà un premio dedicato al gol più votato della stagione 2018/2019 (l'anno scorso numero record di 42.312 votanti). Le votazioni sono aperte da ieri e si chiuderanno alla mezzanotte del 24 novembre. Per i gol della Serie A maschile sono in corsa: Immobile (Lazio-Napoli, 18 agosto 2018); Pastore (Roma-Atalanta, 27 agoato 2018); Quagliarella (Sampdoria-Napoli, 2 settembre 2018); Gervinho (Parma-Cagliari, 22 settembre 2018); Cristiano Ronaldo (Juventus-Empoli, 27 ottobre 2018); Mertens (Napoli-Empoli, 2 novembre 2018); El Shaarawy (Roma-Sampdoria, 11 novembre 2018); Papu Gomez (Atalanta-Inter, 11 novembre 2018); Saponara (Sampdoria-Lazio 8 dicembre 2018); Piatek (Atalanta-Milan, 16 febbraio 2019); Mandragora (Udinese-Genoa, 30 marz0 2019); Belotti (Torino-Sassuolo, 12 maggio 2019). Invece, per la Serie A femminile sono in corsa: Dessi Dupuy (Verona-Fiorentina, 23 settembre 2018); Ilaria Mauro (Milan-Fiorentina, 20 settembre 2018); Thaisa (Juventus-Milan, 4 novembre 2018); Valentina Cernoia (Juventus-Sassuuolo, 1 dicembre 2018); Lana Clelland (Florentia-Fiorentina, 2 dicembre 2018); Daniela Sabatino (Milan-Pink Bari, 7 gennaio 2019); Annamaria Serturini (Roma-Verona, 26 gennaio 2019); Elisa Bartoli (Orobica-Roma, 16 febbraio 2019); Barbara Bonansea (Juventus-Milan, 17 febbraio 2019); Valentina Giacinti (Milan-Roma, 27 marzo 2019); Martina Tomaselli (Sassuolo-Juventus, 27 marzo 2019); Cristiana Girelli (Juventus-Tavagnacco, 14 aprile 2019).