Agente sportivo, slitta la riforma. Giuffrida: «Proroga necessaria, la Fifa vorrà sempre più regole»

Addio alla deregulation: si riprende la vecchia via. Come richiesto daldi Bilancio 2018, dal gennaio 2020 entrerà a regime il nuovo albo degli Agenti, accessibile solo dopo aver superato un duro esame. L’abolizione dell’ordine voluta dasi è rivelata così un’operazione fallimentare, almeno in Italia. In un’epoca in cui le trattative e gli scambi di calciomercato sono in crescente ascesa, è indispensabile la formazione di professionisti del settore. La figura dell’agente si sta poi avvicinando sempre di più a quella di un consulente, che deve operare a 360 gradi, avendo nozioni non solo in ambito tecnico-calcistico ma anche regolamentare ed economico. «L’introduzione del- spiega il Dottore Commercialista,- prevede che i club debbano essere in linea con alcuni parametri di bilancio: è quindi necessario che anche l’agente conosca le dinamiche e le norme entro cui si può operare, al fine di poter proporre ai club, delle operazioni di mercato fattibili anche dal punto di vista bilancistico. Poi in campo ci vanno i calciatori e non i bilanci quindi l’agente deve come prima cosa capirci di calcio».Entrando nel merito della riforma, l’iscrizione nei registririguarderà solo coloro che avranno superato delle prove di abilitazione (una speciale ed una generale). Rimangono valide le abilitazioni conseguite prima della liberalizzazione voluta da Blatter nel 2015: gli ‘assenti’ non potranno quindi convalidare i contratti e condurre in porto le operazioni di calciomercato. Ma i disagi innescati dal nuovo iter, con alcune trattative a rischio naufragio, hanno costretto gli organi competenti a rimandare l’operatività del nuovo regolamento al prossimo gennaio. L’entrata in vigore della riforma era inizialmente prevista per quest’anno.«La proroga si è rivelata necessaria - prosegue Valerio Giuffrida- perché le segreterie del Coni e della Figc erano state improvvisamente bombardate dai primi di giugno di richieste di iscrizione spesso errate ed incomplete e non c’era il tempo tecnico per lavorare tutte le pratiche sul tavolo e così segnare i procuratori già abilitati. È stata inoltre prevista una nuova sessione di esame, considerando che solo 8 partecipanti su 800 hanno superato la prima che si è tenuta a marzo. Malgrado le problematiche procedurali di questo periodo, l’introduzione della riforma è stata comunque positiva ed alla lunga porterà probabilmente maggiore disciplina ed ordine in un settore i cui volumi stanno crescendo oltre ogni previsione. Sulla necessità di introdurre norme chiare e trasparenti – prosegue Giuffrida - è intervenuto il presidente della FIFA Infantino, il quale ha dichiarato di volere che la professione sia ulteriormente disciplinata e controllata, anche dal punto di vista finanziario, introducendo normative chiare e trasparenti sui flussi finanziari legati ai trasferimenti internazionali. Ci aspettiamo pertanto che non solo a livello interno ma anche a livello mondiale la figura dell’agente subirà altri grandi cambiamenti».