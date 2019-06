Agente Lukaku conferma: «L'Inter ci sta provando». E Lazaro si avvicina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando novità sul fronte, l'non interrompe i contatti per l'attaccante del, Lukaku. «I nerazzurri ci stanno provando - ha confermato l'agente del calciatore,, oggi a colloquio con i dirigenti nerazzurri - È un sogno e come tutti i sogni è difficile da raggiungere, anche se non c'è nulla di irraggiungibile». Il procuratore cura anche gli interessi di Vergani, attaccante classe 2001, destinato alnell'ambito dell'affare Sensi. «Abbiamo parlato soprattutto di lui, essendo la situazione più urgente». Passi in avanti anche per Valentino Lazaro, esterno offensivo dell'Hertha Berlino: «Penso arriverà all'Inter, c'è un po' di distanza tra le parti che speriamo di risolvere». Molto più abbottonato l'ad nerazzurro, Beppe Marotta, intercettato dai cronisti al termine del vertice: «Lukaku e gli altri? È presto, sono stati comunque incontri positivi».Da Milano a Torino: la Juventus dovrebbe annunciare a breve l'arrivo di, un altro acquisto a parametro zero dopo Ramsey. Per il centrocampista francese è pronto un contratto di cinque anni da 9 milioni di euro a stagione. Sono invece 12 i milioni a stagione per De Ligt, ad un passo dall'accordo totale con i bianconeri.