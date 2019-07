Agente Dybala tratta con lo United, Lukaku vicino alla Juve. Inter alla finestra

Entra nel vivo la trattativa Dybala-Manchester United. L'agente del campione argentino è volato in Inghilterra per approfondire la proposta dei Red Devils, già d'accordo con i bianconeri per uno scambio quasi alla pari con Lukaku. L'operazione potrà concludersi solo se ci sarà il sì della punta ex Palermo: ecco perché l'Inter spera in un no dell'ex rosanero, senza trascurare un piano B. In attesa di aggiornamenti da Londra, l'ad Marotta potrebbe, però, effettuare comunque un rilancio per l'attaccante a lungo richiesto dal tecnico Conte. L'ultima proposta da circa 65 milioni di euro è stata rifiutata dallo United.

Ultimo aggiornamento: 22:12

