Malore in campo, calciatore di 18 anni muore a Torino: donati gli organi di Adrien

Choc a Torino per la morte (cerebrale) del calciatore 18 enne originario del Camerun Adrien Sandjo, colto da un malore in campo, durante un allenamento. Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente critiche, a causa di un arresto cardiaco durante il secondo tempo della partitella tra la rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta, sul terreno di gioco del Beppe Viola mercoledì pomeriggio.

APPROFONDIMENTI CAMPANIA Pierpaolo Barbato dimesso dal pronto soccorso va al lavoro e... REMENZACCO Nicholas Cortello, malore improvviso a casa a Udine: muore a 25... BASSANO Enrico Bozzetto, 41 anni, muore nel sonno dopo il lavoro: lo... BARI Tragedia durante lo sciopero, 63enne ha un malore e muore... CALITRI Marco Bozza, malore mentre fa jogging: morto a 43 anni, Irpinia... TERNI Lorenzo, morto nel sonno a 17 anni l'ultimo abbraccio nel... SAN VITO Piero Maronese, malore improvviso: il medico di base muore...

Pierpaolo Barbato dimesso dal pronto soccorso va al lavoro e muore: choc a Salerno

Enrico Bozzetto, 41 anni, muore nel sonno dopo il lavoro: lo trova senza vita la mamma

Dopo essersi accasciato a terra, appena entrato in campo, Adrien non ha più dato segni di vita, innescando l’intervento immediato dei sanitari mentre i compagni - compresa la situazione - gli facevano “da scudo” come per Eriksen, durante gli ultimi europei. Purtroppo peró stavolta nessun lieto fine: l’ambulanza lo ha trasportato alle Molinette in condizione disperate, in prognosi riservata, e oggi i medici hanno dichiarato la morte cerebrale: gli organi saranno donati.