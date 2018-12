Addio illustre in casa Sora. Magnani saluta i suoi tifosi con un post

Finisce una delle pagine più importanti del calcio sorano. Giuseppe Pagnani, simbolo e bandiera per diversi anni del Sora, saluta il club bianconero. Ad annunciarlo lo stesso difensore attraverso un toccante post sul suo profilo Facebook personale.

“So chi sono e cosa sono, so cosa ho ottenuto, come l’ho ottenuto e tutto quello che posso dire è che è stato un viaggio che mi ha messo alla prova. Ma durante questo viaggio non ho mai abbandonato i miei sogni. Non ho mai abbandonato la battaglia con le sfide che mi ha presentato il destino. Ho affrontato queste sfide con la forte convinzione che avrei avuto successo, che sarei andato avanti.Ho sempre cercato di essere un esempio: dignitoso, coraggioso, ambizioso, corretto, proprio come mi hanno educato i miei genitori.Ho cercato soprattutto di essere un uomo, prima di essere qualcuno.Ora a malincuore sono giunto hai saluti di questa avventura con il mio SoraCalcio..ho sempre onorato dato l'anima e rispettato la storia e la tradizione di questa fantastica società.. ringrazio tutti i TIFOSI (semplicemente meravigliosi) perché senza la loro passione e il loro supporto non avremmo potuto raggiungere le vittorie che abbiamo raggiunto.Ringrazio mister Tersigni e tutto il suo fantastico staff (Luca Lupi,Piergiorgio Greco e Luca Nardone) per avermi insegnato tanto in questi tre anni e soprattutto per avermi sopportato.Ringrazio Lillino, Fabrizio,Fabio, Enzo ecc per il loro incomiabile lavoro dietro le quinte ed infine ringrazio i protagonisti di questo viaggio i miei compagni..fantastici ed unici.Vi porterò come un ricordo bellissimo che nessuno potrà mai toccarmi e rubarmi.Un grosso in bocca al lupo a tutti e sempre Forza Sora

Il vostro GIUSEPPE PAGNANI 6"

Ultimo aggiornamento: 17:19

