Addio De Rossi, la protesta è mondiale: da New York a Sydney tifosi in coro «Pallotta vattene»

Il mancato rinnovo aè stato vissuto come un vero affronto dai giallorossi. Nelle ore successive alla notizia è montata la protesta contro il presidente Jamesnon solo nella Capitale e sui social, ma anche nelle più gradi città del mondo che sono state tappezzate con striscioni indirizzati al presidente della Roma: «Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti il ca…» è quanto si legge su uno striscione esposto acon vista Manhattan, mentre ain Australia i tifosi della Roma hanno scritto: «Pallotta Vattene». Nella notte, invece, sono comparsi nella Capitale altri striscioni con toni decisamente più forti: «Pallotta, Baldini e Baldissoni che bel trio di co…», «Pallotta figlio di tr…Monchi e Fienga i tuoi boia», «No al nuovo stadio» e sotto casa di De Rossi una richiesta «Daniè caricaci ancora sulle spalle…Dove il tempo non esiste». Oggi alle 15 davanti alla sede amministrativa del club all’Eur in piazza Guglielmo Marconi i tifosi si riuniranno per un sit-in contro la società.Se le pagine social del club sono state prese d’assalto dai contestatori, il ristorantedelle sorelle Pallotta a Boston è stato costretto a chiudere l’account Facebook per i troppi insulti rivolti al fratello. I tifosi della Roma, poi, si sono spostati sulla pagina ufficiale dei, la squadra di Nba in cui Pallotta avrebbe delle partecipazioni. Intanto l’avvocato dei tifosi Lorenzoha invitato tutti a “salutare” tutti i lettori sulla pagina di “Boston 25 news” alle 19.27 di questa sera quando nella città statunitense saranno le 13.27.