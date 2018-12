Addii illustri in casa De Rossi. Via Remo Diana e 5 giocatori

Polisportiva De Rossi che perde i pezzi in queste prime battute del mercato invernale. Il team di Paolo Montella, autore finora di una stagione in linea con le aspettative, ha visto salutare ben cinque giocatori. Tra gli addii più rilevanti sicuramente quello di Daniele Schiavon, che dopo essere sceso dall’Eccellenza per vestire la maglia della Polisportiva, ha accettato l’accordo con la Lupa Frascati, squadra che milita nello stesso girone dei suoi ormai ex compagni. Oltre a lui svincolati anche anche il difensore Simone Le Donne, i centrocampisti Marco Pagano e Mattia Gambino e l'attaccante Massimo Di Francesco mentre in entrata è ufficiale Samuele Mifa. Il centrocampista classe 2000 arriva dal Fc Ionica, squadra siciliana. A fare rumore sono state soprattutto le dimissioni presentate dallo storico addetto stampa Remo Diana che a suo dire lascia la società per rpblemi con la presidenza.

