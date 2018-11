© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cade anche l’ultima squadra pontina. L’Itri era chiamato a ribaltare il pesante ko della gara d’andata (5-2), ma oggi ha dovuto incassare un’altra pesante sconfitta interna (1-3) salutando cosi la Coppa Italia per mano del Team Nuova Florida. Un’eliminazione che era nell’aria per gli aurunci di Giorgio Minieri, che già nel primo tempo al 21’ avevano rischiato grosso con il penalty fallito da Troccoli, ipnotizzato dal giovane portiere Frola. Lo stesso numero 11 ardeatino si era messo in evidenza all’11esimo centrando il palo e sempre nella prima frazione gli ospiti si erano resi molto pericolosi con Giordani.La ripresa è stata decisamente più frizzante e a sorpresa al 14’ è arrivato il vantaggio dei padroni di casa: Quinto ha servito Casillo, che solo davanti a Manni non sbagliava regalando speranze di qualificazione, che però sono state spazzate nel breve giro di sei minuti (dal 18’ al 24’) dalla doppietta del’attaccante classe ’96 Rossi e dall’autorete di D’Agnese. La Nuova Florida accede dunque alla final eight della competizione insieme a Boreale Don Orione, Arce, Eretum Monterotondo, Valle del Tevere, Unipomezia, Campus Eur e Cynthia. Per l’Itri ora sguardo rivolto al campionato poiché domenica mattina arriverà il Pomezia in uno scontro diretto da non fallire anche perché la zona play-off è ad un passo.