© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un inizio da urlo per “El Tanque” Dante Isla Cacciavillani. L’attaccante classe 1995 della Vigor Acquapendente, nativo di Rio Cuarto (nella provincia di Cordoba, in Argentina), ha segnato 11 reti nelle prime otto giornate del girone A di Promozione, risultando il miglior marcatore dell’intera categoria. In realtà, Isla di partite ne ha giocate sette visto che la prima l’ha saltata per problemi di transfer (l’anno scorso ha militato nella serie D argentina) e tra l’altro la sua assenza è coincisa con l’unica sconfitta della formazione di mister Riccardo Fatone che successivamente ha infilato sette vittorie consecutive e ottenuto anche il passaggio del primo turno di Coppa Italia.«E’ sicuramente il mio miglior inizio in carriera – racconta “El Tanque” – Ma la cosa più importante è che sto aiutando la squadra. Siamo primi, ma il campionato è lungo e dobbiamo rimanere calmi pensando partita dopo partita. Senza dimenticare la Coppa che è un altro obiettivo molto importante». Prima punta classica, fisico notevole e una qualità che spicca. «Il colpo di testa è il mio punto di forza: il gol più bello di questa stagione l’ho fatto al Doc Gallese proprio di testa, abbiamo vinto 1-0 ed è stata una rete molto pesante».Arrivato in Italia nel 2014, la prima esperienza nel Lazio un anno dopo a Fiumicino. «Il mio idolo? E’ Martin Palermo, ex attaccante del Boca Juniors e della nazionale argentina». Nonostante un’età calcisticamente non più giovanissima, Isla pensa ancora a un eventuale sbarco tra i professionisti. «Sarebbe un sogno, ma ora penso solo a fare bene con la Vigor e a cercare di fare il massimo in questa stagione».