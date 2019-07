Acerbi scherza sul suo tumore: «Nella si possono avere le palle anche se te ne manca una». Video

Nella vita si può avere le palle anche avendone solo una 😂💪🏼#Acerbi #Ace pic.twitter.com/3JAVexSBwK — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) July 4, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' diventato virale un video del difensore dellache ha scherzato sul cancro, malattia che lo ha afflitto in passato e che ha fortunatamente debellato.«Il tennis? Mi piace ma sonio una capra a giocare. Noto che ci sono tante palle e a me me ne mancherebbe una...», ha scherzato facendo riferimento alla battaglia (vinta) sul cancro che lo ha costretto all'esportazione di un testicolo. Poi nel postare il video suo suo profilo Twitter ha scritto: «Nella vita si può avere le palle anche avendone solo una».