Lazio, Acerbi rischia altri guai: la Procura federale apre un procedimento per condotta antisportiva

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 21:01

Altri guai per Acerbi. La Procura Federale ha aperto un procedimento per presunta condotta antisportiva nei confronti del difensore centrale della Lazio durante la partita di campionato contro il Bologna. Il biancoceleste, subito dopo l'espulsione (per la quale è stato già sanzionato con la squalifica di due giornate), mentre lasciava il campo avrebbe rivolto un gesto offensivo ai tifosi rossoblù. La Procura verificherà i fatti e si accerterà di quanto accaduto, probabilmente ad Acerbi potrebbe essere inflitta una multa di 10.000 euro, la stessa punizione toccata a Zaniolo dopo il derby.