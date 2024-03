Acerbi salta la Nazionale: nel mirino l'episodio razzista nei confronti di Juan Jesus durante Inter-Napoli. Gli azzurri: gridate no al razzismo

Francesco Acerbi non partirà con la nazionale azzurra per la tournée negli Usa, dove sono previste due amichevoli. La decisione di escludere il difensore dell'Inter dal gruppo è arrivata dopo l'episodio che lo ha visto protagonista ieri in Inter-Napoli con Juan Jesus che ha denunciato una sua offesa razzista prima di ricevere le scuse.

Insulti razzisti a Juan Jesus, cosa è successo con Acerbi (e le scuse del nerazzurro) durante Inter-Napoli

Acerbi, fa sapere la Figc, nel ritiro di Roma ha chiarito al Ct, Luciano Spalletti, e ai compagni di non aver avuto alcun intento discriminatorio, ma si è scelto comunque di non farlo restare «per la necessaria serenità della nazionale e dello stesso giocatore». Acerbi lascia oggi stesso il ritiro.

Al posto di Acerbi, è stato convocato il difensore della Roma, Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati.

NO AL RAZZISMO

Il Napoli ha appena pubblicato un tweet dal suo account ufficiale contro il razzismo. «Da Napoli al mondo, gridatelo ad alta voce: no al razzismo», questo il testo del tweet che ha un video con i calciatori del Napoli inquadrati in primo piano che dicono frasi nella loro lingua contro il razzismo. Il tweet viene pubblicato il giorno dopo la parola «negro» che sarebbe stata detta dal difensore dell'Inter Acerbi al difensore azzurro Juan Jesus ieri durante Inter-Napoli.