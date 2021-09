Martedì 14 Settembre 2021, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 17:04

È arrivata Vittoria per Francesco Acerbi. Eh no, non arriva dal campo. Per una volta. Il difensore centrale della Lazio e della Nazionale italiana è diventato papà e ha celebrato il lieto evento sui social con una foto, attirando anche gli auguri dei suoi compagni di squadra, due su tutti: Luiz Felipe e Pepe Reina. E noi ci uniamo a loro, tanti auguri "Ace" e Claudia.