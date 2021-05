Serie A, c'è l'accordo antipirateria con Google: «Rimosse da Play Store le app illecite»

Nella battaglia contro la pirateria audiovisiva, la Serie A ha trovato un alleato in Google che, a seguito delle sue segnalazioni, ha rimosso dal Play Store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Lega Serie A. Inoltre, un nuovo accordo tra le due parti garantirà a Lega Serie A una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di Google, grazie all'impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright. Intanto proseguono le diffide della Lega Serie A agli hosting provider.

L'accordo

Dopo aver ottenuto la disabilitazione dell'hosting sui cloud Worldstream e Ovh, il principale intermediario internet sfruttato dalla pirateria online è ora Cloudflare, contro il quale sono state avviate le necessarie azioni legali. «Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria, ma non possiamo abbassare la guardia perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei diritti, ma anche dei licenziatari e dei tifosi - ha commentato l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo - Ringrazio le forze dell'ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste nella lotta alla diffusione dei servizi illegali: arriveremo presto a un livello di protezione unico al mondo», così De Servio.

