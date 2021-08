Accordo raggiunto tra Tim e Figc: la Serie A femminile ancora in streaming. Giovedì il calendario

Martedì 3 Agosto 2021, 16:13

La Serie A femminile, anche per le prossime due stagioni, sarà targata Tim. Un accordo raggiunto oggi con la Figc che permetterà, ancora una volta, di gustarsi tutte le 22 giornate (più Coppa Italia e Supercoppa) sulla piattaforma streming più importante del panorama nazionale. L

e gare del campionato italiano - che si avvia verso il professionismo e soprattutto vede da vicino l'Europeo in Inghilterra della prossima estate - saranno quindi visibili su TimVision, che di conseguenza sarà Title Sponsor anche nelle prossime due annate. Un'operazione che rafforza ulteriormente il legame tra la Figc e Telecom Italia, iniziato nel 1999 con la nazionale di calcio maschile.

Giovedì il calendario

E ormai l'attesa è finita anche per scoprire il calendario della prossima Serie A. Giovedì 5 agosto infatti, alle 13,30, verranno svelate le 22 giornate. La Juve ovviamente parte da favorita, ma dovrà difendere il titolo dall'assalto di Milan e Roma su tutte. E, oltre il derby di Milano, il prossimo anno vedrà anche la prima storica stracittadina della Capitale. Ai nastri di partenza ci sarà anche la Lazio.

Novità La7

C'è anche una grossa novità: una partita a settimana sarà trasmessa in chiaro su La7. Che ha acquisito i diritti anche per le due semifinali e la finale di Coppa Italia oltre che per le tre partite della Supercoppa Italiana, che ha visto confermare il format della Final Four così come successo a gennaio di quest'anno. Infine, sempre giovedì sera, durante la trasmissione "In Onda" saranno presenti Ludovica Mantovani, presidente della Divisione femminile, Milena Bertolini, ct azzurro e Sara Gama, capitano della Nazionale: commenteranno il calendario e la stagione che prenderà ufficialmente il via il prossimo 28 agosto. Si parte.