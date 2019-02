Accademia Calcio Roma: è Gonini il nuovo direttore generale

L'Accademia Calcio Roma pensa al futuro. La società, che milita nel giorone B di Promozione, non sta vivendo un momento positivo, dato che si trova in piena zona play out. Nella giornata di oggi è stato ufficializzato il nuovo dirigente generale, ossia Gonini. Ecco il comunicato del club: "L'Accademia Calcio Roma annuncia oggi la nomina di Piero Gonini a Direttore Generale. Dirigente esperto e di spessore, assumerà la carica sin da subito e sarà responsabile dell'intera area sportiva del Club, mettendo a disposizione della Società la competenza, serietà e passione che lo hanno sempre contraddistinto nella sua carriera. Facciamo un grande in bocca al lupo a Piero augurandogli buon lavoro".

Ultimo aggiornamento: 20:21

