Giovedì 12 Agosto 2021, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 20:18

Finalmente Dumfries. Dopo un lungo inseguimento, iniziato il mese scorso, l’Inter è riuscita ad acquistare anche l’esterno olandese classe ’96. Ricordiamo le cifre: 12,5 milioni di euro più 2,5 al Psv, mentre al difensore andrà un ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione. In serata lo sbarco, domani invece le visite che anticipano la firma sul contratto.

Inter, Dumfries sbarca a Milano: c’è l’accordo col Psv

Inter, intrigo Insigne

Nel frattempo si susseguono le voci su un corteggiamento serrato ad Insigne. Il capitano azzurro è sempre piaciuto al club di Suning, ma l’ad Marotta in questa fase resta in contatto anche con gli agenti di Correa e Zapata. È vero: il Napoli lo considera cedibile ed è pronto ad ascoltare offerte concrete, sui 30 milioni di euro. Ma, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, nessuno a Milano è disposto a fare follie per il fresco campione d’Europa. Attenzione quindi a nuove soluzioni e a possibili offerte dall’estero.

Attesa Abraham

Ci spostiamo a Roma dove i tifosi giallorossi restano in attesa di Abraham. Oggi, il gm Tiago Pinto ha incontrato un rappresentante del calciatore e un intermediario vicino al Chelsea. Sempre lo stesso agente ha lavorato in questi giorni per definire l’operazione tra le due società, sulla base di 45 milioni di euro. Gli inglesi vorrebbero inserire anche una sorta di recompra. Ma tra i due club non ci sono ostacoli o problemi. Il pressing del gm, volato a Londra con la convinzione di poter chiudere l’affare, è quindi tutto per l’inglese classe ’97. Servirà pazientare. La trattativa resta lunga e complessa ma la determinazione dei protagonisti al tavolo dell’affare si può rivelare fondamentale. Abraham lo sa ed è consapevole anche dei tempi di questo calciomercato. Senza una cessione in tempi rapidi di Lacazette, l’Arsenal (con cui ha un accordo) non può infatti ingaggiarlo.

Asta per Vlahovic

Sono ore bollenti anche per Vlahovic. L’attaccante serbo continua ad essere molto richiesto sul mercato, con Atletico, Arsenal e Tottenham in pressing costante. La Fiorentina lo valuta sui 70 milioni di euro e punta al rinnovo. Ma in caso di offerte vicine ai 60 sarà inevitabile intavolare una trattativa per la sua cessione. Tra i possibili sostituti, c’è anche Scamacca. La punta del Sassuolo è stato offerta dal suo agente Lucci, che è in ottimi rapporti con il ds viola Daniele Pradè.

Ufficiale Lukaku

Con un video sui propri account, il Chelsea ha annunciato in serata il ritorno di Lukaku. «Sono felice e fortunato di essere tornato in questo meraviglioso club», le prime parole del belga ex Inter.