Tammy Abraham turista a Roma: oggi la visita al Colosseo

Tammy Abraham turista per un giorno a Roma. L’attaccante inglese ha visitato il Colosseo con tanto di guida che gli ha spiegato i segreti che nasconde il monumento simbolo della capitale. L’inglese non ha potuto rispondere alla chiamata della nazionale a causa della lombalgia e, tra una seduta di terapia e l’altra, si è dedicato a una visita culturale. Non solo il Colosseo, il giorno dopo la doppietta al derby, molti tifosi lo hanno sorpreso tra le via del centro storico a fare shopping, lui si è fermato con tutti e a posato per le foto. Insomma, Tammy sta vivendo a pieno la vita della città che lo ha accolto e che adesso lo tratta come un campione: 23 gol realizzati in stagione nel suo primo anno in Serie A, ha superato Batistuta e Montella e non ha nessuna intenzione di fermarsi. «Amo questi tifosi, la Roma mi ha dato fiducia», ha detto in un’intervista recente. Lui l’ha ripagata.

