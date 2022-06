Roma, dall’Inghilterra: «Manchester United su Abraham». Ma Tammy ha un patto d’acciaio con Mourinho

La stagione di Tammy Abraham in Italia ha impressionato la Premier League. Non solo il Chelsea, che con troppa leggerezza gli ha dato il via libera ad andare in Italia, ma anche altri top club inglesi. Tra questi il Manchester United che ha perso l’occasione di tesserare Darwin Nunez attaccante uruguaiano del Benfica che ha scelto il Liverpool di Kloop. Un rifiuto che ha fatto male ai Reds Devils, adesso in cerca di un’alternativa per coprire il ruolo. Tra i nomi, secondo la stampa inglese, c’è quello di Tammy Abraham: un’operazione complicata sia per i costi (non inferiori ai 90 milioni) sia per il patto d’acciaio che l’attaccante ha stipulato con Mourinho.

È stato José a volerlo a Roma promettendogli di rilanciarlo sul panorama internazionale. E così è stato. Abraham con i suoi 27 gol in stagione (17 in campionato) e la vittoria della Conference League si è messo in mostrata stuzzicando l’appetito d’oltremanica. L’obiettivo finale di Tammy è quello di tornare in Premier League da vincente, ma non dovrebbe essere questo l’anno giusto perché c’è l’Europa League da vincere, la qualificazione in Champions in ballo e un tecnico da spalleggiare. Inoltre, dovrebbe dare il via libera anche il Chelsea che ha un diritto di recompra da esercitare nel 2023 da 80 milioni. Insomma, le sirene inglesi si fanno sentire, ma Tammy non ha intenzione di tradire il tecnico che lo ha rivitalizzato dopo una stagione horror nei Blues.