Abraham come sta? Uscito infortunato al 15' nella partita con il Verona dopo un colpo al volto

Recuperato per la partita contro il Verona, Abraham è uscito al 15' di gioco. Cos'è successo? C'è stata una mischia furibonda nell'area di rigore gialloblù, con diversi giocatori che sono restati a terra.

Striscione dei Fedayn bruciato, rafforzati i controlli sugli ultrà: allerta per Roma-Verona di stasera. Focus su match squadre gemellate

Abraham come sta? Uscito infortunato

Chi ha avuto la peggio è stato proprio Abraham. I sanitari sono interventi in campo, mentre l'arbitro Sozza ha avuto un colloquio con il VAR per un possibile rigore in favore della Roma. Poi non concesso.

La sostituzione

Il numero 9 della Roma non è poi riuscito a rientrare in campo, dopo il colpo al volto incassato. Sostituito da Belotti.