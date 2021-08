Roma, Abraham conquista subito l'Olimpico. Ma il timbro sul successo è di Mourinho

Domenica 22 Agosto 2021, 23:32

La sorpresa è Abraham. L'erede di Dzeko fa impazzire l'Olimpico: anche se pieno solo a metà, canta subito per la Roma di Mourinho. Che fa debuttare, da titolare, il londinese e azzecca la partenza: 3-1 contro la Fiorentina di Italiano per la cinquantesima vittoria dello Special One. Segnano Mkhitaryan, Milenkovic e fa due gol, chiudendo il match, Veretout. Il francese firma il sorpasso, ma decisivo è il nuovo centravanti: fa cacciare il portiere Dragowski, disegna con garbo l'assist per il primo vantaggio e forza il passaggio anche per quello definitivo. In più, sull'1-1, prende la traversa, andando a colpire di testa. Prestazione completa, al servizio del gruppo. Meritata la standing ovation quando lascia il posto a Shomurodov. Che non fa centro, ma inventa l'imbucatata per la doppietta di Veretout.

DOPPIO ROSSO

La Fiorentina si inchina solo nella ripresa. Italiano, con il suo 4-3-3, ha il merito di fare la partita e, quando Pairetto caccia Dragowski, di restare in partita pure in inferiorità numerica. Dopo la rete di Mkhitaryan, non si abbassa. E soprattutto non crolla. Appena prende il secondo giallo e quindi il rosso Zaniolo, subito dopo l'intervallo, pareggia con Milenkovic. Quella è però l'unica distrazione della Roma. Mourinho, anche se Rui Patricio è bravo dopo il pari della Viola, non vuole rischiare. Possesso palla agli avversari e contropiede per Abrham. Si esalta Pellegrini, ricama Mkhitaryan e spopola Veretout.

NOTTE DI FESTA

Sono poco meno di trentamila i tifosi. Ma si sentono: l'Olimpico ha voglia di esultare. E si fa trascinare dalla Roma che per Mourinho, essendo arrivata al settimo posto nell'ultimo campionato, deve rimontare in classifica. L'inizio in campionato è perfetto, proprio come hanno fatto le migliori. Tranne la Juve e aspettando il Milan. In difesa, però, c'è ancora da lavorare. Sul gol sbaglia Cristante, ma l'assenza di Smalling pesa. Anche i terzini, in particolare Karsdorp devono crescere. Ecco perché Mou sceglie la prudenza, cercando la solidità con il 4-4-2 in fase difensiva. E gli interpreti lo seguono nel percorso in cui l'organizzazione rimane la priorità. Tirando fuori il carattere, come a Trabzon: anche lì, dopo il pareggio, c'è stata la reazione.