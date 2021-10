Abraham, come sta? Roma in ansia per l'infortunio: oggi il rientro a Trigoria e gli esami

Mercoledì 13 Ottobre 2021, 11:48 - Ultimo aggiornamento: 11:51

La Roma è in ansia per l'infortunio di Tammy Abraham in vista della partita contro la Juventus (Torino, domenica ore 20.45). Nel pomeriggio l’attaccante inglese rientrerà nella Capitale e sarà subito prelevato da un’auto della società che lo accompagnerà a sottoporsi a esami strumentali per la sospetta distorsione alla caviglia destra.

L'infortunio di Abraham

Ieri sera durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 tra Inghilterra e Ungheria (1-1), Tammy è subentrato al 76’ al posto di Kane e durante un’azione d’attacco ha provato a spizzare di testa un pallone facendo una rotazione non naturale che lo ha portato ad impuntare la caviglia a terra. Il tecnico Southgate lo ha sostituito in pieno recupero (’93) con Watkins, Tammy si è diretto immediatamente negli spogliatoi zoppicando vistosamente, con lo scarpino destro in mano e il calzino strappato all’altezza della caviglia. Ad aiutarlo un collaboratore della nazionale inglese a cui si è appoggiato per non caricare il peso sul piede dolorante e peggiorare la situazione.

Abraham giocherà Juventus-Roma?

Mourinho lo incontrerà nel pomeriggio, avrà modo di parlarci e capire se l’arto si è gonfiato o meno, il timore è che possa saltare la partita contro la Juventus di domenica sera. Gli allenamenti a disposizione sarebbero tre (giovedì, venerdì e sabato), ma questo sposta poco per lo Special One abituato a schierare i suoi fedelissimi anche senza una seduta sulle gambe. Il cuore del problema sono le sue condizioni, se non ce la farà prenderà il suo posto Shomurodov. E a proposito di Juventus-Roma, i tifosi giallorossi hanno esaurito tutti i biglietti a disposizione del settore ospiti: sono 762 i tagliandi staccati al prezzo di 57 euro. Una cifra che ha suscitato la protesta di un gruppo della Curva Sud: «Juve-Roma 57 euro più commissione. Non meritate la nostra passione», è il testo dello striscione di dissenso.