Guia e Abisso, le valutazioni dei due arbitri sui falli di mano non convincono

Dopo un sabato di grande tranquillità, arriva una domenica con parecchie polemiche, alcune neanche ufficiali ma fatte semplicemente trapelare. Il Bologna si lamenta con Giua per un fallo di mano da calcio di rigore di Stryger Larsen in area. Il sardo lascia proseguire, decisione confermata anche dal silent check. Contestata l’espulsione finale di Soriano (la sua protesta è sicuramente eccessiva e forse anche condita da qualche parola di troppo) e per il recupero non considerato conforme a quanto accaduto in campo. Anche la Roma si interroga sul perché Abisso (che non convince sulla gestione dei cartellini), a Lecce, non sia andato a vedere il fallo di mano di Lucioni, dopo che la palla è stata intercettata dal braccio (largo e in posizione innaturale) del difensore di casa. Il Var Guida non lo richiama all’on field review e c’è da capire come mai. Probabilmente il nuovo testo delle regole del calcio lo hanno convinto che la palla respinta da Gabriel sul braccio del compagno rientri nella casistica che non considera infrazione il contatto “se il pallone proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino”. Una valutazione border line, se non proprio errata considerando altri episodi analoghi.Diverso è invece il rigore che, nel secondo tempo, Abisso fischia alla Roma e poi parato da Gabriel : qui il braccio di Lucioni è largo e intercetta il pallone calciato da Dzeko. Ci sono voluti invece due on field review, a Napoli, per aiutare Manganiello nelle sue decisioni. La prima serve ad annullare il gol del 2-0 di Manolas (c’è un fallo di mano che favorisce il greco e qui non esiste involontarietà) la seconda per cancellare un altro gol, stavolta del Brescia (fallo di Bisoli su Milinkovic nel recupero palla). Stessa dinamica di intervento Var in Lazio-Genoa, diretta da Pairetto. Il Var manda il torinese al video per il fallo di Milinkovic su Cassata in avvio dell’azione che porta Luis Alberto al gol, poi annullato. Niente Var, invece, per Volpi (aretino) in Cagliari-Verona, dopo un’entra di Veloso su Rog in area. Il silent check conferma la valutazione di Volpi, ma restano dubbi sulla dinamica dell’azione. Due i rigori invece assegnati a San Siro da Giacomelli: Chiesa anticipa Benacer e viene colpito alla gamba. Ancora Benacer atterra Castrovilli, altro rigore ineccepibile. Il Var Maresca (bravo) richiama al video l’arbitro per trasformare in rosso il giallo a Musacchio (piede alto e a martello) per il fallo su Ribery