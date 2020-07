A Verona in campo per Ciro e la ricerca della Scarpa d'Oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciro per tutti, tutti per Ciro. Una volta centrata la Champions, i compagni gliel’hanno promesso: faranno di tutto per fargli vincere la Scarpa d’Oro. In Italia giovedì si è già ripreso il trono: gol al Cagliari, raggiunta quota trentuno, alla faccia di Cristiano Ronaldo, ora una rete dietro. E pensare che la sfortuna aveva riprovato a fermarlo al (quindicesimo, in due anni record europeo) palo. Immobile non s’è arreso ed è riuscito comunque a mettere la palla dentro. Ora intanto gli manca un solo centro per diventare il miglior bomber italiano in Serie A di ogni tempo. Il record d’Higuain, con 36 gol capocannoniere di sempre del nostro campionato, è l’ultimo obiettivo. Perché a Ciro mancano tre reti per raggiungere invece Lewandowski a quota 34 al primo posto. Dopo aver risuperato Cristiano, il centravanti napoletano ha altre tre gare per consumare anche questo controsorpasso. Ma Immobile deve restare freddo e calmo, così col Cagliari ha ritrovato il secondo gol (l’altro al Toro) su azione dalla ripresa del torneo. Da Formello assicurano sia stato più un blocco mentale che fisico a condizionarlo. Immobile dev’essere contento, ha già superato coi gol se stesso. Nessuno nella storia della Lazio aveva sforato la triplice cifra e Lotito è pronto a premiarlo pure con un ulteriore (a 4 milioni fissi) adeguamento. Oltretutto è già scattato il bonus per aver centrato la Champions.ASSISTE’ tornato Immobile, ma è tornato anche il fedele Luis Alberto. Lui più di tutti può aiutare Ciro. Giovedì sera lo ha fatto col suo quindicesimo passaggio decisivo, anche se Gomez rimane a -1 col fiato sul collo. Lo spagnolo però stasera a Verona (ore 19.30, diretta Sky sport) può far felice ancora di più Immobile e se stesso. Perché pure lui ha un obiettivo personale storico: diventare il miglior assistman della storia d’Italia dopo aver già superato Ronaldinho. Inzaghi s’affida a loro due, ma anche ai piedi di Milinkovic (nell’ultima giornata a segno) e di Correa, finalmente di nuovo dal primo minuto. L’argentino ieri è stato provato titolare con Immobile a Formello, può riposare Caicedo. A centrocampo straordinari in regia per Parolo, sulle fasce Jony e Marusic, anche se malconcio.Ci sono traguardi singoli in ballo, ma Inzaghi ricorda a tutti che è un dovere salire sopra il quarto posto. Sia per mettere la Champions al sicuro (in caso di successi di Napoli e Roma in ambito europeo), ma anche per riscattare un post-lockdown disastroso. Questa stagione straordinaria della Lazio merita almeno il podio: «Vogliamo migliorare la nostra classifica», giura Inzaghi alla panchina numero 201. Conta per Lotito anche per un discorso (ballano 5 milioni) economico. Conta per far vedere a tutti che questo gruppo ha ritrovato lo spirito giusto al di là dell’ennesimo infortunio: out Acerbi, torna Vavro al centro con Luiz Felipe e Patric ai suoi fianchi dietro. Per Strakosha non subire gol (solo con l’Udinese dalla ripresa) rappresenterebbe il suo successo.