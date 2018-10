© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si giocano a Forano e Monterotondo le due gare di spicco degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Lo dicono la forza delle quattro squadre, e lo dice la classifica dei rispettivi club, protagonisti nelle parti alte sia nel girone A che nel B.A Forano, oggi pomeriggio alle 15, saranno di scena la Valle del Tevere Remo il Morolo, seconda forza del girone A e seconda forza (in coabitazione) del girone B. Due “damigelle” che anche attraverso la coppa Italia sognano quel salto in serie D che è negli obiettivi di stagione.Stessa considerazione, per la sfida che si gioca al Cecconi di Monterotondo, dove scendono in campo l’Eretum e la Cavese 1919, con quest’ultima che, insieme alla Valle del Tevere, è ancora imbattuta in campionato. Una sfida che può lanciare le due squadre verso quel traguardo messo nell’obiettivo questa estate.Il programma degli ottavi di finale è completato dal derby tra la Virtus Nettuno e l’Unipomezia, che vede gli ospiti arrivare alla sfida dopo due pareggi di fila; mentre i nettunensi, dopo un avvio con qualche difficoltà, sembrano aver trovato una quadratura che li rende squadra da prendere con le cosiddette molle.Il Villalba, che domenica è tornato a sorrirede in campionato, ospiterà l’Arce, mentre la capolista del girone A, la Team Nuova Florida, riceve la visita di un’Itri in grossa difficoltà nel girone B. Completando il quadro le gara tra Civitavecchia e Boreale Donorione, e quelle tra Vigor Perconti e Cynthia e tra Pro Calcio Tor Sapienza e Camnpus Eur, derby tutto romano.