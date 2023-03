8 marzo, Fondazione S.S. Lazio presenta il progetto "Secondo tempo" dedicato alle pari opportunità

In vista dell'8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti della donna, arriva un'iniziativa targata Fondazione S.S. Lazio 1900 per ribadire l'impegno sulle tematiche dell’inclusione sociale e delle pari opportunità. Alle ore 10, nella sede laziale di Sport e Salute (via Flaminia Nuova 830), si terrà la conferenza stampa di “Secondo Tempo”, un progetto finanziato dalla Regione Lazio e grazie al quale le sezioni della Lazio Atletica Leggera e della Lazio Pallavolo stanno svolgendo allenamenti settimanali nella Casa Circondariale femminile di Rebibbia.

Le parole dei protagonisti

Saranno presenti il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, la vice presidente della Commissione Pari opportunità di Roma Capitale, Claudia Pappatà, oltre agli educatori, allenatori e ai mental training coinvolti nel progetto. La Fondazione ripercorrerà anche gli altri progetti degli ultimi anni. Da "Field Hockey 4 Women" a "WiN" e "SWinG", tutte iniziative che hanno dimostrato come sport e discipline possano essere disputate ai massimi livelli anche dalle donne, senza dimenticare. Grande soddisfazione da parte della presidente della Fondazione, Gabriella Bascelli: «“Secondo Tempo" è pensato nell’ottica di introdurre lo sport come elemento costante della vita delle detenute. Un compagno di vita che le seguirà nel secondo tempo della loro giornata, nel secondo tempo del rapporto con sé stesse e con gli altri, ma anche nel secondo tempo della loro vita fuori dal carcere. Per noi è fondamentale celebrare al meglio l’8 marzo». Stesso discorso per l'onorevole Claudia Pappatà: «Crediamo che lo sport possa contribuire a formare una persona nuova e può far comprendere come sia paradigma dell’esistenza stessa».