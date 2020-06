© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mai come quest’anno il 30 giugno rappresenta una data cruciale per le strategie di calciomercato. Con la chiusura della Serie A al 2 agosto, più di 100 giocatori hanno dovuto, infatti, discutere un prolungamento per completare la stagione. E l'intesa non sempre è stata scontata. Anzi: sia in Italia sia all'estero, si registrano rotture anticipate. Ad esempio, Cavani (in trattativa con Atletico Madrid, Inter e Barcellona) non ha ancora trovato l'accordo con il Psg per disputare la Champions ad agosto. Mentrerientrerà a Roma in anticipo: il Cagliari ha provato a cambiare le condizioni economiche dell'intesa, così l'ad Fienga ha richiamato alla base lo svedese che ora potrà solo allenarsi. Nessun problema, invece, per: tutti e quattro concluderanno il campionato con la maglia giallorossa. Anchetermineranno la stagione, ma il nigeriano sa già che non verrà riscattato dall'Inter dopo l'acquisto di(atteso mercoledì a Milano per visite e firme). Passando a, è clamorosa la scelta fatta da Callejon. Pur di vestire ancora la magli azzurra, lo spagnolo ha proposto adi giocare gratis ma solo con una copertura assicurativa, in grado di tutelarlo in caso di infortuni. Una scelta di cuore molto apprezzata dai tifosi e dallo spogliatoio, che gli permetterà di giocarsi sul campo la conferma per un altro anno.Infine, hanno prolungato fino al 2021. L'annuncio è arrivato nel giorno dell'ufficialità dial Barcellona (operazione da 60 milioni di euro più 5 di bonus) e di Arthur alla Juventus, per 72 milioni di euro più 10 di bonus.