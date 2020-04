Ultimo aggiornamento: 18:03

Sono passati 30 anni, era il, dall’apice del dominio del calcio italiano in. Da quando, in sostanza, quattro nostre squadre arrivarono fino all’ultimo atto delle coppe europee:in Coppa dei Campioni,in Coppa delle Coppe e addirittura due in Uefa.(allenata da Dino Zoff) e, che proprio nella finale di ritorno (16 maggio ‘90) giocò la sua ultima partita in maglia viola prima di trasferirsi proprio a Torino, sponda bianconera, scatenando la più grande protesta in piazza dei tifosi fiorentini contro la dirigenza e il presidente, causando diversi feriti. Non solo. Da quelle partite, arrivarono tre vittorie su tre:. Sì, era un altro calcio, ma a pochi mesi dall’inizio di, quella che ora ricordiamo per la sconfitta in semifinale ai rigori contro, i nostri club dominavano il mondo.LEGGI ANCHE --> Uefa, per la Champions spunta ipotesi final eight ad agosto Senza dubbio una delle squadre più forti di ogni epoca, il Milan degli olandesi - campione in carica grazie al successo del 24 maggio 1989 a Barcellona, 4-0 allo Steaua Bucarest - si giocò la finale a Vienna (23 maggio ‘90) contro, poi nostra vecchia conoscenza avendo conquistato lo scudetto con la Lazio nel 2000. I rossoneri eliminarono i finlandesi dell’(4-0 e 1-0), ilper il secondo anno di fila (2-0 e ko per 0-1 in Spagna), i belgi del(0-0 e 2-0 ai supplementari) e il(1-0 e sconfitta per 2-1 in Germania, quella del gol ai supplementari del compianto). In finale ci pensòa piegare i portoghesi del Benfica per la conquista dell’allora quarta Coppa dei Campioni del Milan, l’ultima di Arrigo Sacchi, la seconda di Silvio Berlusconi.La Sampdoria vinse il suo primo, e finora unico, titolo europeo il 9 maggio 1990 a Göteborg in una finale bellissima e combattuta contro: 2-0 ai supplementari grazie alla doppietta di Vialli. Questo successo storico fu l’antipasto del, vinto nel 1991 (sempre nel segno della coppia Mancini-Vialli), e della finale dipersa nel 1992 contro il Barcellona (1-0, punizione di Koeman ai supplementari). Il camino trionfale iniziò con la doppia vittoria contro i norvegesi del(2-0 e 1-0) e proseguì con le eliminazioni di(1-1 e 2-0),(2-0 e 2-1) e(2-2 e 2-0).Al termine di 180’ (unica con finali di andata e ritorno), fu la Juventus a vincere la Coppa Uefa battendo 3-1 la Fiorentina il 2 maggio e pareggiando 0-0 il 16 maggio, concludendo una stagione iniziata con la tragica scomparsa, avvenuta il 3 settembre ‘89, di, vittima di un incidente d’auto in, a Babsk. La Juventus difu trascinata dai gol di Totò Schillaci, i viola dalle giocate di Roberto Baggio, preludio di quanto sarebbe poi successo in Nazionale al Mondiale di casa. La Juventus eliminò i polacchi del(1-0 e 4-2), i francesi del(1-0 e 2-1), i tedeschi del(2-1 e 1-0), dell’(2-0 e ko per 2-1) e del(3-2 e 0-0). Invece, la Fiorentina vinse contro(ai rigori),(0-0 e 1-1 in trasferta),(1-0 e 0-0),(doppio 1-0) e(1-1 in Germania e 0-0 a Firenze).