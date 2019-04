La Virtus passa a Legnano: Roma torna in serie A dopo cinque anni

Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma ritrova il palcoscenico del grande basket tricolore. La Virtus passa 88-83 in casa di una Legnano che, aspettando i playout, aveva ancora poco da chiedere alla regular season, e torna in serie A dopo cinque anni. Inutile la vittoria 90-77 di Capo d'Orlando contro Trapani: i siciliani, che chiudono il campionato a pari punti con i ragazzi di coach Bucchi, sono condannati ai playoff dagli scontri diretti.Partita tesa per la Virtus che all'inizio fa fatica a scrollarsi di dosso i padroni di casa: all'intervallo lungo le squadre entrano negli spogliatoi sul 42-42. Ma al rientro in campo Roma ha una marcia in più, quella di chi sa che l'occasione è troppo ghiotta per essere fallita. Sotto canestro Sims e Alibegovic si fanno sentire, la regia di Moore è sempre più ispirata. Tutti danno il proprio contributo alla fuga decisiva, da Landi a Sandri e Chessa. La spinta è decisa e in un amen Legnano scivola sotto la doppia cifra. Quando la tripla di Alibegovic sancisce il +17 a cinque minuti dalla fine il gran premio della montagna, per la truppa di Bucchi, è ormai alle spalle. Ma a quel punto i capitolini iniziano a litigare con il canestro, mentre i padroni di casa fanno male con le triple e si riportano a -5 a 52" dalla fine. Ci pensa Sims con una schiacciata imperiosa delle sue a riportare la Virtus a distanza di sicurezza. E al 40' la festa, finalmente, può scatenarsi. Roma è tornata nel basket che conta.