Importante passo in avanti per il futuro della Virtus Roma: la società ha infatti pagato la rata Fip di 40 mila euro. Una boccata d’ossigeno per il patron Toti, che ora ha a disposizione più tempo per trovare un acquirente. Che molto probabilmente non sarà il gruppo Campari, come diversi rumors avevano anticipato. Con il pagamento della rata federale, saldata in anticipo rispetto alla scadenza del 10 giugno, è possibile ora pensare al 31 luglio, giorno entro il quale si dovrà completare l’iter per l’iscrizione alla serie A 2020/21. E’ stato lanciato un segnale di presenza della squadra romana nel massimo campionato nazionale: una nuova auto retrocessione in A2, come avvenuto nel 2015, non viene presa questa volta in considerazione. Poi si dovrà pensare alla nuova squadra. La Virtus non ha ancora fatto acquisti. Anzi ha già perso Amar Alibegovic, passato alla Virtus Bologna, mentre Tommaso Baldasso, unico ad avere ancora un altro anno di contratto, è ambito da diverse squadre.Mar.Pet.