Virtus, parla coach Bucchi: «Roma, seguici. Torneremo tra le grandi»

«Domenica abbiamo fatto un piccolo passo ma la strada è lunga, molto lunga e le insidie sono dietro l’angolo. Tutti vogliono batterci, noi dobbiamo serrare il manubrio e pensare a vincere una tappa alla volta». Piero Bucchi usa una metafora ciclistica per descrivere il positivo momento della Virtus Roma, capolista del girone Ovest insieme ad Agrigento e reduce da quattro vittorie consecutive, l’ultima contro Casale Monferrato davanti a quasi 2.500 persone al Pala Lottomatica. «Una partita sofferta contro una squadra esperta che ha conservato lo zoccolo duro di giocatori e ha ancora le cicatrici addosso della finale promozione persa la passata stagione contro la Fortitudo Bologna. Li definisco giovani veterani, averli battuti, grazie fondamentalmente alla nostra difesa, è motivo di grande soddisfazione», aggiunge il navigato allenatore che ha giocato, tra l’altro, due finali scudetto con l’Olimpia Milano.«Tenere Casale Monferrato a soli 66 punti, quando ne segnano oltre 80 a partita, è stato molto importante. Stiamo costruendo una squadra con mentalità in attacco e in difesa, siamo sulla strada giusta, anche se soltanto all’inizio».«La scoppola di Bergamo ci ha aperto gli occhi. Abbiamo meritato di perdere contro un’ottima squadra, ma ci ha fatto drizzare le antenne e riportare tutti sulla terra. Io predico umiltà dal primo giorno, ma a volte qualche sconfitta del genere è salutare. A Biella, è vero, siamo stati vicini al tracollo, ma abbiamo reagito da grande squadra e da quel momento abbiamo cambiato atteggiamento».«Anche loro sono un’ottima squadra, pericolosa, con due stranieri forti come i nostri, Triche poi è un ex. Saranno anche arrabbiati per aver perso in casa domenica contro Bergamo all’ultimo secondo del supplementare. Hanno voglia di fare bene e provare a tornare subito in Serie A, hanno un campo molto caldo e dovremo stare molto attenti. Noi siamo consapevoli che una vittoria potrebbe darci ancora più slancio in classifica, ma sarà un’altra battaglia».«Landi è pienamente recuperato, Moore, che ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia nella trasferta a Latina, ha voluto provare 10 minuti contro Casale e lo ringrazio di cuore per il suo impegno e l’attaccamento alla maglia. Di più non poteva fare, sarà monitorato in questi primi giorni della settimana, poi valuteremo. Giocare con o senza di lui cambia radicalmente. La squadra però si è compattata e sta sopperendo alle assenze con grande spirito di gruppo. Su Saccaggi temo che la cosa sia un po’ più lunga, ha un problema muscolare e un recupero forzato rischia di farlo stare fermo più tempo».«È molto bello sentire il calore dei nostri tifosi, le vittorie fanno bene a noi e a loro. Non sarà facile riportare il PalaLottomatica ai fasti di un tempo, ma abbiamo aperto un varco, la città sta rispondendo e dipende da noi riempire il palazzo. Roma e i suoi tifosi meritano di tornare in alto».