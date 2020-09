Virtus Roma, esordio da applausi. Fortitudo Bologna battuta 81-76

© RIPRODUZIONE RISERVATA

195 giorni dopo, stesso palasport, stessa situazione surreale senza pubblico ma il risultato è diverso. Allora, a marzo, fu una sconfitta contro Sassari, oggi arriva la vittoria. Finisce, tra gli applausi purtroppo solo virtuali per una Virtus rigenerata dopo le sconfitte in Supercoppa. La squadra capitolina complessivamente non vinceva dallo scorso dicembre, ma ha il grande merito di crederci sempre in questo esordio. Decisivo un parziale dadel riposo lungo. Dario Hunt è subito dominante cone 34 di valutazione. Lo aiuta un brillante Robinson, 19 punti. Bene anche Evans con 15 punti. Fortitudo sempre a rincorrere e con qualche protagonista ancora da rodare. In particolare, Aradori e Banks, 19 punti in due con un complessivo 9/20 dal campo. Si salvano Withers, 16 punti, e Happ che solo alla fine trova la doppia doppia da 13 punti e 12 rimbalzi.- Senza Campogrande da una parte e Mancinelli dall’altra, entrambi in panchina ma solo per fare numero, la Virtus manda Baldasso nel quintetto iniziale al posto di Beane. La Fortitudo parte subito forte, 4-9 al quarto poi 13-20. La Virtus non molla e pareggia,. Wilson mette due triple per il 28-22, chiudendo un parziale da 15-2 per i padroni di casa. Hunt domina sotto canestro, Roma corre sul 37-30 al 17esimo. Al riposo lungo ècon la tripla in ritmo di Beane allo scadere.Al ritorno in campo, Evans con un gioco da quattro punti regala il massimo vantaggio della Virtus,. Bologna resta aggrappata alla partita con le buone iniziative di Fantinelli e Withers. Banks e Aradori trovano finalmente la via del canestro e la Effe si riavvicina 54-51 al 27esimo. Baldasso commette un fallo antisportivo evitabile, Roma resta avanti. Il parziale è 20-28 per gli ospiti. Robinson si prende un fallo antisportivo, segna cinque punti in fila e la Virtus resta avanti 69-62 al 33esimo. Partita a scacchi, Bologna si riavvicina, Roma la tiene a distanza con un Hunt straripante sotto canestro. Al 36esimo è ancora 75-66. La Fortitudo non rientra più, Roma vincee parte con il piede giusto in un campionato che avrà molte incognite, soprattutto se lo scenario sarà ancora senza pubblico come visto oggi al Pala Eur.