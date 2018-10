Virtus-Leonis, al PalaLottomatica torna stasera il derby di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All'ombra del Colosseo c'è aria di derby. Di quelli giocati su un parquet di lusso (quello del PalaLottomatica) con due canestri da sfondo e una palla a spicchi a fare da contesa tra Virtus e Leonis, affiancate a 4 punti in classifica. Un derby relativamente giovane tra le due squadre, ritrovatesi in A2 nel 2016 quando il presidente Toti aveva appena autoretrocesso la Virtus, mentre l'allora Eurobasket era stata promossa dalla Serie B. Nei 4 precedenti, 2 vittorie per parte, stasera la possibilità di spezzare la parità e diventare, almeno per qualche giorno, la regina della capitale. La Virtus ha brillato nel mercato estivo gestito dall'esperienza in panchina di Piero Bucchi, che da solo vale quanto un acquisto sul campo. Prima Nic Moore da Brindisi, poi Henry Sims, tra i migliori centri del piano di sopra con la maglia di Cremona, quindi la conferma di un buon gruppo di italiani; Baldasso, Landi e Chessa e l'innesto di Santiangeli, Sandri e Amar Alibegovic. Dopo la vittoria iniziale contro Cassino, un brutto stop a Bergamo e un'altra vittoria riacciuffata per i capelli a Biella, quando, sotto di 16 punti al 28', la squadra ha cambiato marcia dando dimostrazione della sua forza reale.GLI OSPITILa Leonis pratica invece un basket veloce e spumeggiante, come è nella filosofia del suo coach, Fabio Corbani, ex Virtus, arrivato quest'estate per costruire una squadra capace di competere per la promozione. Due stranieri di lusso, Hollis ex Brescia e Varese, e Zeisloft, tiratore micidiale pescato in Lituania, ottimi italiani, come Amici, Piazza e il veterano, ma sempre valido Luca Infante, panchina lunga. Dopo la sconfitta iniziale a Trapani, sono arrivate le vittorie interne contro Tortona e Agrigento. Palla a due al PalaLottomatica alle 20.45. Roma sta tornando ad amare il basket.