Virtus Roma, non basta il cuore. Vince Bologna che trema nel finale

Esordio amoaro per la Virtus Roma. Al Pala Dozza finisce. Il secondo quarto è decisivo: Bologna lo vince 23-12 con 17 rimbalzi offensivi in dieci minuti. Nel terzo periodo la Segafredo allunga fino al +22 e la partita è virtualmente chiusa, anche se Roma prova più volte a rientrare senza riuscirci completamente. Pesa il dato dei rimbalzi, 53 contro 37, di cui 24 offensivi, e i punti dalla panchina, appena sette quelli segnati da Roma. Markovic è un piacere per gli occhi, 12 assist per lui, Weems è il terminale offensivo con 19 punti e 10 rimbalzi. Per Roma, non bastano i 17 punti a testa di Buford e Kyzlink, i 10 di Baldasso e i 12 di Pini che ha lasciato molto presto il campo, forse per problemi alla schiena. Negli altri anticipi, vincono Trento su Pistoia e Brescia su Reggio Emilia al termine di una partita bellissima. Ieri la Fortitudo Bologna aveva espugnato il campo di Pesaro, domani le altre partite della prima giornata.Senza Dyson e Jefferson, il primo per un problema fisico che rischia di tenerlo fuori dal campo anche domenica prossima contro la sua ex Brindisi e il secondo per un disguido burocratico, Roma trova in Buford e Pini. due protagonisti forse inaspettati. I canestri dei due e la buona difesa permettono ai romani di restare in scia. Dopo dieci minuti è. Bologna, pur con qualche errore nella circolazione di palla, è più fisica, i rimbalzi in attacco, 17 contro due, pesano e Roma sbanda. Ricci con cinque punti in fila, Gaines con canestro e libero aggiuntivo mandano la Segafredo sul 36-25 al 17esimo. Kyzlink impedisce ai bolognesi di scappare via e al riposo lungo èBologna è reattiva anche ad inizio terzo periodo. Markovic illumina con assist alla "Teodosic" (il giocatore potrebbe rientrare ai primi di ottobre), Weems segna da tutte le parti, Bologna vola sule la partita sembra chiusa. Baldasso e Alibegovic riducono sul 59-46, Buford con due triple manda la Virtus al terzo riposo sotto "appena", che è molto meno pesante rispetto a quanto visto fino a quel momento. Roma prova una rimonta, 64-55 al 34esimo. Gamble e Ricci segnano il 70-57, Roma torna sul 70-62 al 38esimo, poi 71-66 nell'ultimo minuto. Manca la lucidità necessaria per chiudere la rimonta, Bolgna vince. Domenica prossima esordio al Pala Eur contro la Happy Casa Brindisi, altro amarcord per Piero Bucchi. Ma dopo i saluti "romantici", in campo dovrà essere battaglia.