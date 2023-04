Basket, Varese penalizzata di sedici punti per frode sportiva e illecito

Clamoroso in serie A, Varese è penalizzata di sedici punti con effetto immediato e la classifica è completamente stravolta. Poche righe che arrivano dall'uffcio stampa della Federazione: "Il Tribunale federale, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo, ha applicato alla società Pallacanestro Varese la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo in corso per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha altresì inibito il Presidente della società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026 (3 anni)". Per il momento, bocche cucite dal quartier generale della Pallacanestro Varese: secondo le prime voci raccolte, farà immediato ricorso contro la sentenza federale.

LA RICOSTRUZIONE - Come scrive La Prealpina, la penalizzazione potrebbe lo strascico avvelenato del caso Tepic, ossia il lodo arbitrale intentato dal giocatore serbo per un mancato pagamento relativo al contratto della stagione 2019/20 – il secondo anno dell’accordo con l’atleta visto in maglia OJM solo per due mesi del 2018/19, che fu transato con la sua partenza per l’Iraklis Salonicco – diventato esecutivo al BAT di Ginevra a fine novembre 2022. La società biancorossa aveva saldato il dovuto – circa 95 mila euro, tra somma non corrisposta, interessi e spese legali - rimuovendo in questo modo il blocco del mercato prodotto dalla sentenza. Per le regole FIP, però, l’iscrizione e relativa ammissione al campionato non possono avvenire con lodi in corso. Ed in particolare per contratti non depositati come quello del giocatore serbo: il secondo anno del biennale firmato nell’estate 2018, è sempre rimasto sotto forma di scrittura privata, riconosciuta dalla FIBA. Per questo, a chiusura delle indagini, Varese è stata deferita per "atti di frode sportiva e illecito sportivo": in pratica, l’accusa è quella di essere stata ammessa al campionato senza averne i requisiti.

LA NUOVA CLASSIFICA - 1) Virtus Bologna 38 punti, 2) Milano 36, 3) Tortona 34, 4) Sassari 30, 5) Brindisi 26, 6) Trento 26, 7) Venezia 26, 8) Pesaro 24, 9) Brescia 22, 10) Treviso 20, 11) Trieste 20, 12) Scafati18, 13) Napoli 18, 14) Reggio Emilia 18, 15) Verona 16, 16) Varese 12 (-16 di penalizzazione)

