Google, Tristan Thompson meglio di Lebron James e Ronaldo: è lo sportivo più cercato del 2018

Lo sportivo più “ricercato” del 2018 sui trends internazionali di Google è un giocatore di basket. Ma se pensate che possa essere Steph Curry e i suoi Warriors campioni Nba siete fuori strada. E non va meglio se la vostra idea va su Lebron James e il suo clamoroso trasferimento dai Cleveland Cavaliers ai Los Angeles Lakers. Si tratta, invece, di Tristan Thompson, che gioca sempre nei Cavs e che è balzato agli onori della cronaca per aver avuto una figlia dalla stella dei social Khloe Kardashian. Ma anche per essere stato sorpreso dalle telecamere mentre la tradiva con altre due donne.Insomma, nell’anno del clamoroso acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus o della storica vittoria di Philadelphia nel football americano, ma anche del ritorno di Novak Djokovic a numero del mondo nel tennis, è la vita privata di un’atleta a prevalere sull’aspetto sportivo, in particolare nella settimana dall’8 al 14 aprile, periodo che coincide con la nascita della figlia avvenuta il 12 dello stesso mese. Alexi Sanchez si piazza al secondo posto per il suo trasferimento altisonante dall’Arsenal al Manchester United. Al terzo posto c’è la sciatrice Lindsay Vonn, seguita dallo snowboarder Shaun White.Nella top ten anche un altro cestista, Kawhi Leonard, il cui massimo appeal su Google è avvenuto tra l’1 e il 7 luglio e poi nei giorni intorno al 18 luglio in concomitanza del suo passaggio dagli Spurs ai Toronto Raptors. Ma anche l’astro nascente del tennis femminile, la giapponese Naomi Osaka che ha battuto Serena Williams agli Us Open a New York, il giocatore di football americano Le’Vonn Bell, running back dei Pittsburgh Stilers. La squadra professionistica statunitense più ricercata sul famoso motore di ricerca è stata quella dei Cleveland Cavaliers. Poi i Boston Red Sox e i NY Yankees, per il baseball, i Lakers e i Celtics per la Nba, ma anche i Chicago Bears nel football americano. Le squadre europee sono largamente staccate.In Italia, “googolando” termini sportivi, arriva invece la conferma che restiamo un popolo molto legato al calcio anche nel 2018. Nella top ten delle parole più ricercate, al primo posto ci sono i Mondiali di Russia, al secondo il nome di Sergio Marchionne, l’ex amministratore delegato della Fiat morto lo scorso 25 luglio, al terzo Cristiano Ronaldo, al decimo Astori, il calciatore della Fiorentina trovato senza vita in una stanza di albergo a Udine a marzo. Per quanto riguarda invece la sezione “eventi”, ancora i Mondiali di calcio sono quelli più ricercati, davanti alle elezioni del 4 marzo e al Festival di Sanremo. Al quinto posto il Giro d’Italia, al sesto le Olimpiadi invernali e al settimo la Champions league. Singolare la sezione “un anno di ricerche” all’interno della quale, tra le tante domande richieste ce ne è una tra le più cliccate, ovvero quella per capire perché i giocatori di calcio avessero un segno rosso sul viso (era il segno distintivo della campagna contro la violenza sulle donne in occasione della giornata internazionale del 25 novembre). Tutto il mondo è paese.