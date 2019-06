AUCKLAND Un drammatico finale per gara 6 dellel Nba Finals: ko Durant, ko durante la gara in casa Warriors per l'alttra stella Klay Thompson, Golden State Warriors ko e vittoria ai Toronto Raptors. è il Canada, dunque, campione del campionato statunitense di basket. Grande stagione per la franchigia di Toronto che ha scelto in Leonard la sua stella © RIPRODUZIONE RISERVATA