All Star Colosseum torna a Roma: il 25 e 26 giugno la tappa del torneo 3x3 del circuito FIP

Sabato 25 e domenica 26 giugno a Roma sul playground di Pick Roll App, situato nel centro sportivo del Basket Roma in Viale Kant 305, torna l’All Star Colosseum con la tappa del torneo 3x3 del circuito FIP, categoria Open Maschile e Femminile. Dopo le finali di Cesenatico dello scorso agosto riparte la stagione del basket 3x3 di All Star Colosseum, per un’estate 2022 ricca di novità. «L’obiettivo che ci siamo prefissati rispetto allo scorso anno è quello di lavorare ancora di più per la crescita del basket 3x3 sul territorio di Roma e del Lazio attraverso lo sviluppo di eventi legati al 3x3, in modo da incentivare la nascita di vari team su Roma e provincia - ha detto Francesco Santucci, Responsabile Progetto All Star Colosseum - L’importante investimento sulla componente artistica certifica come All Star Colosseum si muove con l’intento di ritagliarsi uno spazio importante come movimento sociale e culturale, oltre che sportivo. Il coinvolgimento e l’integrazione tra giovani appassionati sono la nostra forza e dovranno darci una spinta fondamentale in vista di un futuro con la pallacanestro al primo posto».

Il torneo

Il torneo si strutturerà attraverso una fase a gironi prevista per sabato 25 giugno, mentre le squadre qualificate si affronteranno nelle finali di domenica 26 giugno. Ad arricchire il programma anche la gara del tiro da 3 punti e la “Skills Challenge”, in cui i giocatori potranno mettere alla prova le proprie abilità nei principali fondamentali della pallacanestro. Sabato 25 una serie di artisti emergenti della scena romana: Dirtyland, Classico Marinara e Lady the Murder, Homeboyz Crew e Ginga con Dj Fabio in console. A presentare la giornata di eventi Adriano Moretti. Domenica 26 giugno in console DJ Frenk con gli Speech di G-Miller e prima della finale, direttamente da Italia’s Got Talent, si esibiranno i ragazzi di Shot’s Bounce in uno spettacolo dal fortissimo impatto.

Il programma

25 giugno

Ore 17.00 Fase a Gironi

Ore 21.00 Eliminatorie Gara di Tiro da 3 punti

Ore 21.30 Live Mic + Dj Set : Dirtyland, Classico Marinara e Lady the Murder, Homeboyz crew e Ginga

26 giugno

Ore 17.30 Quarti di finale

Ore 18.45 Eliminatorie Skills Challenge

Ore 19.30 Semifinale

Ore 20.15 Finale Tiro da 3 e Finale Skills Challenge

Ore 20.45 Special Guest da Italia’s Got Talent: Shot’s Bounce (Hip Hop Dance performance)

Ore 21.15 Finale 3x3

Ore 22.00 Premiazioni

Ore 22.30 Dj Set

Come iscriversi

Per l'iscrizione del proprio team, info e costi sarà sufficiente contattare in privato lo Staff di All Star Colosseum; è possibile inoltre assicurarsi un posto alla tappa tramite l’App Pick-Roll.

Le collaborazioni

A testimonianza della dinamicità e dello sviluppo costante del progetto All Star Colosseum, ecco i partner che hanno scelto di essere coinvolti in prima persona nella realtà:

- P.A.G.: associazione culturale da anni attiva nella promozione del basket 3x3 a Roma e provincia, con un ruolo di primo piano nell’organizzazione di eventi ed attività quotidiane. L'unione ha l’obiettivo di creare un format per promuovere lo sport e la cultura Urban della Capitale;

- Emanuele Frusi: la musica e l’intrattenimento, per All Star Colosseum, rivestono un ruolo determinante nei propri eventi. Emanuele Frusi, musicista, compositore ed imprenditore nel campo musicale da più di vent’anni, curerà la gestione di tutta la componente artistica dei tornei con l’obiettivo di estendere lo spettacolo anche fuori dal campo, creando un connubio entusiasmante con la pallacanestro;

- Pick-Roll SrL: rinnova la sua fiducia la realtà aziendale di Dario Ferretti, protagonista dell’innovazione nello sport system attraverso lo sviluppo di servizi digitali e da tempo impegnata nella crescita del movimento sportivo 3x3 attraverso la propria applicazione, tramite la quale migliaia di giocatori possono sfidarsi sui campi di tutta Italia;

- Daniele Paggi: DJ Producer di fama internazionale, tra gli artisti di musica elettronica di origine romana più affermati, Daniele Paggi ha scelto con entusiasmo di prendere parte al progetto All Star Colosseum nel ruolo apicale di Brand Ambassador.