Roma, Tiber Basket: l’Under 19 Eccellenza pronta al rush finale. Ad Agropoli si gioca la qualifica ai quarti di finale

Dopo le due sconfitte contro la Varese Academy e la Vanoli Basket Cremona, i giovani dell’Under 19 Eccellenza della U.S. Tiber Basket di Roma tentano l’ultimo colpo per qualificarsi ai quarti delle finali nazionali. Ancora una volta sarà Agropoli ad ospitare i ragazzi guidati dal coach Andrea Antonelli che tenteranno di disorientare gli avversari della Generazione Vincente Napoli. L’inizio del match - decisivo - nel pomeriggio, alle 16, al PalaGreen. In caso di vittoria, per la Tiber Basket proseguirà la corsa per la conquista del Titolo di Campione d’Italia 2023. Le prime classificate andranno direttamente ai Quarti che si disputeranno il 12 Maggio mentre nelle giornate del 13 e 14 ( Maggio, ndr) sono previste le Semifinali e le Finali.

“Essere arrivati fin qui è davvero un grande risultato”, ha commentato al Messaggero il Presidente della Tiber, Massimo Cilli. “Si tratta della ventesima finale della Tiber nella sua storia. Una società con oltre sessant’anni di storia e siamo veramente orgogliosi di aver raggiunto questo risultato importantissimo perché significa essere nella vetrina del Basket italiano.”