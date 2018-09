Supercoppa: Milano asfalta Brescia, finale contro la Fiat targata Nba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’astinenza è finita, si gioca per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana. Se la contenderanno domani pomeriggio Fiat Auxilium Torino e Ax Olimpia Milano in un Pala Leonessa che mostra il suo vestito migliore per l’inaugurazione. Il basket italiano ha bisogno di questi impianti, belli e funzionali. Piccoli problemi iniziali ai parcheggi ma l’insieme è davvero un bello spettacolo. Nella prima semifinale, Torino batte Trento 81-72 grazie a cinque uomini in doppia cifra e al 56 per cento dal campo contro il 44. Avanti dal primo all’ultimo minuto, la Fiat dimostra di aver già assimilato gli schemi di coach Brown. Trento, senza Lechtaler e con Pascolo solo in panchina, è da rivedere. Nella seconda semifinale, Milano soffre appena quattro minuti, poi prende le misure e progressivamente dilaga contro una Germani ancora in rodaggio. Troppo netto il divario tra le due squadre, segnato dall’81-59 finale, soprattutto nelle rotazioni infinite che l’Olimpia può permettersi. Nedovic, 23 punti e un impressionante 6/8 da tre punti, James e Micov sono già una garanzia per i milanesi. Domani contro Torino la prova del nove.La prima ufficiale in una competizione italiana di Larry Brown comincia con Wilson, Rudd, Cotton, Tyshawn Taylor e James McAdoo. Torino ha una migliore distribuzione di punti, Trento, che presenta in quintetto i due gioiellini serbi Radicevic e Jovanovic, fatica a trovare soluzioni offensive, anche per assenze di Pascolo e Lechtaler. 12-8 per la Fiat all’ottavo. Cotton inchioda la schiacciata del 16-9. Il primo quarto si chiude 19-11. Massimo vantaggio Torino 24-12 ad inizio secondo quarto. Trento si riavvicina 26-19, ma inerzia e punteggio sono sempre dalla parte della Fiat. 33-24 al 17esimo. Al riposo lungo Torino allunga 40-30 con la tripla di Cotton, 14 punti per lui, e arriva fino al 50-37 al 24esimo, ma smarrisce la via del canestro fino alla fine del terzo quarto. Trento rientra in partita: 55-52 al 30esimo con parziale 22-15 nei penultimi dieci minuti. McAdoo domina sotto canestro, Cotton, senza punti dal primo quarto, trova cinque punti in fila e la Fiat riallunga 70-60 al 35esimo. La partita praticamente finisce qui, c’è spazio per qualche buon canestro di Jovanivic e Mezzanotte, classe 1998, per la Dolomiti Energia, ma il finale premia la Fiat 81-72Torino: Cotton 19, Taylor 15, McAdoo 14 – Trento: Forray 14, Flaccadori 11, Mezzanotte 9Il colpo d’occhio del Pala Leonessa si accende all’ingresso in campo della Germani padrona di casa. Buona la partenza dei biancoblu con Abass in quintetto. L’ex di turno è tra i migliori dell’avvio della Leonessa, 7-11 al quinto. Milano ha pazienza e trova il sorpasso con un gioco da quattro punti di Mike James, che poi regala l’azione più bella della serata, recuperando la palla in difesa e andando a schiacciare a una mano. Senza quasi accorgersene, Milano vola sul 20-13, punteggio con cui si chiude il primo quarto. La panchina infinita di Milano si fa sentire a inizio secondo quarto. Della Valle con 6 punti e la difesa, forse a volte anche oltre i limiti, di Bertans e Kuzminskas, regalano il 31-20 al 16'.Brescia ha le polveri bagnate da tre, ma la difesa a zona le permette di rientrare in partita: 33-30 al 18'. Al riposo lungo L’Ax mantiene, cinque di vantaggio: 35-30 con quale patema d’animo. Al ritorno in campo, Milano piazza un devastante parziale di 19-2 con le triple di Nedovic e i canestri di Gudaitis. Il 54-32 del 26' segna il solco. Il terzo quarto si chiude 58-41. L’ultimo periodo non trova alcuna reazione da parte di Brescia, anzi Milano allunga con il Nedovic show, 23 punti e 6/8 da tre, e con un Gudaitis sempre solido sotto canestro. Al 35' è 68-45. Abass rende meno amara la serata della Germani, che nei secondi venti minuti subisce un parziale di 46-29. Finisce 81-59 con Milano che giocherà la quinta finale consecutiva in Supercoppa italiana.Milano: Nedovic 23, James 17, Micov 12 - Brescia: Abass 15, Hamilton 12, Allen 9