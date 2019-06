La Stella Azzurra Roma è campione d'Italia Under 15 Eccellenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un successo per la Stella Azzurra Roma in ambito giovanile. La gloriosa squadra capitolina si è laureata campione d’Italia Under 15 Eccellenza 2019 battendo a Cecina la Cierre Ufficio Cantù. E' il terzo scudetto Under 15 Eccellenza consecutivo e il quinto negli ultimi sei anni per la Stella Azzurra, che sale a quota 9 tricolori nel settore giovanile. In semifinale la squadra allenata da Claudio Carducci aveva sconfitto la Honey Sport City, altra squadra romana, che poi ha battuto l'Olimpia Milano dopo un tempo supplementare nella finale per il terzo e quarto posto.La finale è un monologo della Stella Azzurra. Visintin e Pugliatti, che entreranno poi nel quintetto ideale della manifestazione (c'è anche Abega della HSC Roma), guidano i capitolini al 26-6 dei primi dieci minuti. Al riposo lungo è. Cantù prova a rientrare in uno dei pochissimi momenti di sbandamento della Stella, che però tiene e chiude avanti 67-49 al 30esimo. Gli ultimi dieci minuti permettono di dilagare, il finale èSoddisfatto coach Carducci, nominato miglior allenatore del torneo: “I miei ragazzi sono cresciuti da inizio settimana e in finale sono stati perfetti. Con questo scudetto, diamo continuità ai risultati che sono frutto di un lavoro pazzesco da parte di tutto lo staff. Dedico questa vittoria ad, coinvolto di recente in un bruttissimo incidente stradale”. Il ragazzo, travolto da una macchina con alla guida un ventenne senza patente che ha invaso la sua corsia, non è in pericolo di vita, ma ha perso una gamba. Il mondo del basket, capitolino e non, si è stretto intorno al giovane cestista. Per lui si apre una nuova vita.