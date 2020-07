Ultimo aggiornamento: 20:55

Era ormai scontato, da ieri è ufficiale: la Stella Azzurra Roma disputerà il campionato di basket di A2. La notizia è confermata dalla stessa dirigenza capitolina grazie all’accordo diventato definitivo raggiunto per l’acquisizione del titolo sportivo dei Roseto Sharks, squadra con cui la Stella ha collaborato nei precedenti due anni. “La Stella mancava in serie A dal 1982 e l’acquisizione di questo titolo sarà il palcoscenico ideale per gli obiettivi societari, primo fra tutti quello di valorizzare i nostri giovani , come avviene da sempre – spiega Andrea Bausano, nuovo direttore sportivo della Stella Azzurra -. Non vogliamo snaturare in alcun modo quello che è il core business societario, anzi vogliamo rafforzare questa idea di valorizzazione di ragazzi, che siano di nostra proprietà oppure arrivati tramite la collaborazione con altri settori giovanili, per poi renderli pronti verso palcoscenici più importanti”. Bausano arriva da Piacenza, ma prima è stato uno degli artefici delle splendide stagioni della PMS Moncalieri, squadra che ha vinto un titolo nazionale Under 20 nel 2017 e giocato due finali Under 16 e 18. Facile con lui parlare di giovani interessanti, anche per la Stella. “Faremo sicuramente una squadra composta con nostri giovani e con l’aggiunta di qualche altro ragazzo proveniente da qualche settore giovanile nazionale, non prevediamo al momento di inserire giocatori più esperti – dice il ds -. Da oggi potremo dedicarci all’aspetto tecnico. Anche i due stranieri che inseriremo saranno presumibilmente giovani e mi auguro che capiscano che questa esperienza possa essere un trampolino di lancio anche per loro. Vogliamo giocatori che sposino il nostro progetto in tutto e per tutto”. Viene spontanea la domanda su dove giocherà la Stella Azzurra la prossima stagione. “Veroli è la prima alternativa che abbiamo al momento – spiega ancora Bausano -. Abbiamo trovato grande disponibilità nella città ciociara e se non sarà possibile trovare una struttura adatta a Roma, andremo a giocare da loro. Io che non sono romano ho capito subito le difficoltà di strutture nella capitale, ma sarebbe davvero bello poter giocare in città per mettere in mostra i nostri giovani e attirare sempre più appassionati verso il basket”.EUROBASKET, QUALE FUTURO? Poco o nulla si sa invece sull’Eurobasket Roma, squadra chiamata ad una nuova stagione in A2. La società del presidente Buonamici avrà un budget ridotto rispetto al passato e si interroga anche quest’anno su dove giocare. Sembra confermata la scelta di Cisterna di Latina. Intanto, Michele Scatarzi subentra a Davide Bonora in qualità di general manager. Staff e roster sono a buon punto secondo Buonamici. A breve previste novità.