Basket, la Virtus Roma torna al successo contro Trieste: 82-72

Una sfida sulla quale non si son potuti fare particolari pronostici. Abbiamo visto schierate due formazioni spinte da motivazioni comuni e con un sostanziale equilibrio tra momenti complessi e grandi prestazioni. Trieste è stata molto fisica, veloce e pericolosa, soprattutto nell’incipit della gara. Ha recuperato facilmente anche se Roma è stata bravissima a capire il registro di gioco: una partita giocata in rincorsa, sempre con il fiato sospeso e mai scontata. Roma riesce a conquistare due punti preziosi che daranno una lettura diversa ai prossimi impegni con Trento e Brescia e con un occhio anche alle Final Eight.Parte bene la Roma: nel primo minuto riesce capitalizzare 4 punti grazie a Jefferson e Alibegovic: è lui che appoggia il pallone con un tocco di velluto dalla lunetta per ben due volte ma. Trieste è brava a rientrare con Peric e Mitchell ma la tripla di Buford porta Roma a quota 7 a 6 minuti dal termine (7 a 4). Trieste impatta è ancora Jefferson che restituisce sicurezza ai compagni e a metà del tempo il punteggio è 9 a 7. Dopo un paio di errori nei primi minuti di gioco, è proprio DeQuan Jones che si riscatta e Trieste supera Roma con un gioco di 2+1 a 4 minuti dal termine del parziale (11 a 12). Non basta la tripla di Alibegovic a fermare la rimonta dei triestini: Peric, Mitchell e un tiro rovesciato in velocità dall’area di un immarcabile Jones mettono a referto 6 punti in successione (13 a 18) e Coach Bucchi è costretto a chiamare il timeout a tre minuti dal termine del tempo. Evidentemente i ragazzi giallorossi recepiscono le indicazioni tecniche e impattano in soli 50 secondi forzando il timeout della panchina avversaria. La consapevolezza è l’arma che deve impugnare Roma, soprattutto contro Mitchell e Jones. Baldasso si prende l’onere della guida di questi ultimi minuti e con i due punti di Rullo e la tripla di Dyson, Roma mette a dimora questa prima frazione 27 a 22.Il primo minuto è tutto giallorosso: Alibegovic e Dyson guadagnano due triple che sottolineano il +11 per Roma. Poi il panico per trattenere il pallone in campo. I due punti di Derek Cooke rompono un po’ gli equilibri. Ci pensano ancora Alibegovic e Dyson a dettare legge e a 3 minuti di gioco il punteggio è 35 a 24. Roma rincorre Trieste che, fisica e veloce, scappa per recuperare possessi preziosi. A metà del tempo, con un po’ di impasse da ambo le parti, il punteggio è 40 a 27. Poi Moore, appena entrato, sigla con una bellissima tripla il massimo vantaggio +16 (43 a 27) quando mancano poco più di 4 minuti all’intervallo lungo. Il gioco di 2+1 è l’unico fruttuoso in due lunghissimi minuti e Piero Bucchi, per interrompere questo limbo, chiama un timeout. Gli ultimi 100 secondi sono abbastanza sottotono. Trieste recupera qualche punto importante con Justice e Peric. La prima parte della partita termina 45 a 35.Il rientro in campo è veramente controverso. Roma viene bloccata all’angolo da Trieste che impugna la gara e recupera velocissima impartendo un parziale pesante di 9 a 2 in soli 3 minuti di gioco (47 a 44). Bucchi chiama timeout cercando di strigliare i suoi e riportarli alla realtà. Fortunatamente due punti di Jefferson, 6 di Kyzlink e due azioni fallose di Trieste fanno recuperare tempo e punti. Roma allunga a +11 (55 a 44) e con 5 minuti da giocare. Chi rincorre chi? Il gioco si alterna tra errori e riprese, sempre con il fiato corto e il campo restituisce il fattore favorevole ai padroni di casa. I due liberi di Pini su fallo di Jones, i due di Jefferson e i due di Dyson portano Roma a +15, di nuovo in una situazione di apparente concretezza e superiorità quando mancano 2 e 32 al termine della terza frazione. Per quanto Trieste riesca a trovare qualche soluzione utile, Jefferson si fa sempre trovare prontissimo per risolvere problemi. Esce solo ad un minuto dal termine del tempo per riprendere fiato dopo aver messo a ruolo 19 punti di cui 10 solo in questa frazione. Il tempo scorre.rieste recupera qualche punto. Il tempo termina 65 a 54.Nonostante Roma metta subito il sigillo al tempo con una tripla di Kyzlink, Trieste è sempre vigile. Quello che Dyson toglie, Dyson restituisce ed è riferito sempre alle pittoresche evoluzioni del numero 11 giallorosso che spesso finiscono con un nulla di fatto ma recuperato poi nell’azione successiva. In 3 minuti di gioco Dyson mette la firma al +14 Roma (72 a 58) ma con evidenti dispendi di energie per contenere la fisicità di Trieste. Fortunatamente la bassissima percentuale dai 6 e 75 degli avversari salva alcune situazioni pericolosissime e consegna invece nelle mani di Kyzlink la capacità di comprendere quando è il momento giusto per essere utile, segnare quando è necessario e accettare le penalità con grande fair play. A metà del tempo 74 a 58 è il punteggio in campo. Roma sembra vedere la fine della folle corsa verso la conquista dei due punti. Trieste non si arrende. A 3 e 53 dal termine, sul 77 a 62, la partita viene interrotta per un problema tecnico alla sirena dei 24 e i ragazzi ne approfittano per riprendere fiato. Purtroppo Trieste riprende anche lucidità e mette in serio pericolo il vantaggio conquistato da Baldasso e compagni. 4 punti in successione e 2 errori da principianti della Virtus lasciano spazio all’ennesimo errore di Trieste al tiro e ad un fallo in attacco di Baldasso. Sul ribaltamento Mitchell ne approfitta e segna. Jefferson risponde, Fernandez fa un assolo e il gap si riduce a +9 per la Roma. Sono secondi lenti, a dispetto di tutto l’andamento della gara. Ci si alterna tra la lunetta e un ormai lento contropiede. L’ultima azione, tra gli applausi del pubblico, è in assenza di gioco, con Dyson che trattiene la palla per far scorrere il tempo. Roma vince 82 a 72 e va a riposo dopo una corsa estenuante.: Cusenza ne, Moore 3, Alibegovic 9, Rullo 2, Dyson 19, Baldasso 6, Pini 4, Farley ne, Spinosa ne, Jefferson 21, Buford 3, Kyzlink 15. Coach Piero Bucchi.Coronica ne, Cooke 2, Peric 13, Fernandez 6, Jones 10, Strautins 3, Janelidze ne, Cavaliero 3, Da Ros 9, Mitchell 14, Elmore, Justice 12. Coach Eugenio Dalmasson