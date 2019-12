Sassari ferma la Virtus Bologna. Bene Milano e Fortitudo, Venezia ok a Reggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impresa Sassari che ferma la capolista Virtus Bologna e, insieme a Milano, si riporta a soli due punti dal primo posto. La Dinamo gioca una partita corale contro una Segafredo poco brillante e troppo Teodosic dipendente. Sorride anche l'altra Bologna che supera Brindisi e si avvicina alla Coppa Italia. Pistoia batte Pesaro che resta a zero punti. Cantù e Venezia vincono in trasferta e danno un senso migliore alla propria classifica.Pistoia vince una partita delicatissima in chiave salvezza contro una Pesaro generosa, ma che, come altre volte, si perde nel finale e resta ancora a zero punti in classifica. Marchigiani avantial riposo lungo, poi la partita cambia e Pistoia piazza un parziale da 50-33 nei secondi venti minuti, 23-13 nel solo ultimo quarto.10/19 dal campo e 4 assist. Dowdell ne fa 17, Brandt 11 con 11 rimbalzi. Pesaro ha cinque uomini in doppia cifra, bene Pusica con 21 punti, a fasi alterne l'ultimo arrivato Williams, 17 punti, con 5/17 al tiro.Serata di gala per il banco sardegna che ferma la prima in classifica con una grande prova corale. La Dinamo parte forte 10-0, poi 14-4, Teodosic entra e inventa e la Virtus tornaal decimo. Sassari continua a giocare con intensità, 33-24 al 14esimo, ma Bologna accorcia: al riposo lungo è. La Dinamo riparte, tiene un ritmo altissimo e al 26esimo trova il 61-50, poi chiudeil terzo periodo. La Virtus non molla, 76-72 al 36esimo, ma è l'ultimo sussulto. Pierre e Bilan rimandano indietro definitivamente Bologna e finiscecon cinque in doppia cifra e il 40 per cento da tre. Il solito Teodosic da 22 punti e 10 assist gioca quasi da solo in una serata storta per la Segafredo che mantiene comunque il primo posto in classifica. E tra tre giorni ci sarà il derby tanto atteso.La "Effe" sente vicina la Coppa Italia e vince un vero e proprio spareggio contro Brindisi alla quarta sconfitta consecutiva in campionato. 14-5 al quinto, poi 18-9. Non c'è reazione per gli ospiti, Daniele Cinciarini mette la tripla del 36-22 al 16esimo. All'intervallo è. Al rientro non si segna per oltre due minuti, Leunen trova la tripla del 49-36, poi quella del 58-46 al 28esimo. Banks (15 punti nel periodo) e Sutton riavvicinano la Happy Casa fino al 58-54, Stipcevic mette la tripla del 61-54 con cui si chiude il terzo quarto. Ospiti a sprazzi, la Pompea ne approfitta: 69-55 al 35esimo. La Fortitudo non segna più, Banks è scatenato e trova il 69-65 al 37esimo. Sims, 17 punti e 17 rimbalzi, 42 di valutazione, e Leunen, 14 punti e 10 rimbalzi danno la vittoria alla PompeaMIlano rinuncia a Mack e Nedovic, Della Valle e White sono ispirati, il primo quarto si chiude 28-21. La partita si interrompe per diversi minuti per un problema all'illuminazione e l'Olimpia si raffredda, l'Aquila ne approfitta per chiudere 43-40 al riposo lungo. Micov regala il 56-43 all'interno di una partita sempre in controllo per Milano. Al 34esimo è 64-49, finisce. Tutti a referto per Milano tranne Cinciarini, Rodriguez 10 punti e 9 assist. Ora testa alla difficile trasferta a Mosca in Eurolega contro il grande ex Mike James.Partita tra due squadre alla ricerca di continuità. Vince la Reyer che ritrova la vittoria esterna dopo diversi mesi. Venezia in vantaggio 29-30 al decimo, poi 52-58 al riposo lungo. Daye e Watt e un'ottima percentuale da tre punti tengono la Reyer avanti 63-71. Al 30esimo è 70-79. Gli ospiti allungano 72-88 e chiudono(Watt 21 punti, Daye 17). Vittoria preziosa che mantiene la squadra allenata da De Raffaele ancora in corsa per la Coppa Italia.Dopo la vittoria di Pistoia, Trieste ha bisogno di punti importanti per restare agganciata al gruppo salvezza, ma Cantù guidata da un super Clark, 32 punti per lui alla fine, passa al Pala Rubini. L'avvio dei biancorossi fa ben sperare, 27-20 dopo dieci minuti. Burnell e Ragland trovano il sorpasso per Cantù, 42-45. Al riposo lungo è. Cantù non ha voglia di mollare e allunga 57-63 al 30esimo. Nell'ultimo quarto chiude la partita con un parziale da 19-23 e vince. Trieste resta penultima e in profonda crisi di risultati.