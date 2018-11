Serie A, la Reyer travolge Bologna, Milano supera a fatica la Fiat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia chiama, Milano risponde. Ma se la Reyer travolge Bologna, Milano, stanca dalle fatiche di Coppa, deve sudare notevolmente al Pala Vela a Torino per avere la meglio della Fiat che ripresenta in panchina coach Larry Brown appena rientrato dagli Stati Uniti. Dietro alle due corazzate, ancora a punteggio pieno, Cremona che batte Sassari e un gruppo di squadre a sei punti tra cui la sorprendete Happy Casa Brindisi che travolge Cantù. Brescia e Trieste trovano punti importanti COME Reggio Emilia che nella partita di mezzogiorno batte Varese. Ancora a zero punti Trento, travolta ieri ad Avellino, e Pistoia in crisi di gioco.Reggi torna al successo dopo tre stop consecutivi. Decisivo Ledo nel finale, per il capocannoniere del campionato altri 27 punti. Varese ha poco da Avramovic, appena 9 punti per lui. Partono bene gli ospiti, 16-21, ma Reggio Emilia hanno un Llompart in serata e impattano sul 33, poi provano ‘allungo con Griffin (41-35 al 25esimo) e con Cervi (52-47 al 30esimo). Candi regala il massimo vantaggio sul 62-53, ma Archie riavvicina gli ospiti sul 67-65. Il finale, come detto, è tutto di Ledo che segna un tap in fondamentale, poi è glaciale ai tiri liberi. Archie e Cain, 35 punti in due, alla fine non possono fare nulla per Varese.Brescia ottiene la seconda vittoria in campionato contro una Pesaro mai doma a cui non basta un Blackmon da 35 punti e il solito Mockevicius in doppia doppia, 15 punti e 11 rimbalzi. La VL parte fortissimo: 8-16, poi 10-25. Mika e Ceron, due ex, scuotono la Leonessa ad inizio secondo quarto, 26-32, mentre è Laquintana a dare il pareggio sul 37 e il soprasso del finale di secondo quarto, 50-44. Pesaro si riporta avanti 57-59 e 65-68 ad inizio ultimo periodo con il solito Blackmon. Vitali riporta avanti i padroni di casa (74-73) e nel finale punto a punto, decisivo un errore di Mockevicius, un canestro di Vitali e i liberi di Allen.Reyer ancora imbattuta, Bologna perde una partita che l’avrebbe potuta lanciare definitivamente in classifica. Haynes scavalca Mastroianni e diventa il miglior uomo assist della Reyer (292 contro 291). Tonut è ancora decisivo. Ospiti avanti 6-10, poi 10-15, ma Venezia piazza il primo break e chiude avanti 21-19. Tonut e Watt danno il primo allungo interno, 46-33, Bologna non ha più reazione. La classe di Daye regala il 54-37, Biligha nel finale di terzo quarto piazza cinque punti in fila e si va sul 69-48. La Reyer non molla un centimetro, Daye regala il 79-58, De Nicolao l’88-62. Il finale è meno amaro con i punti di Aradori (22 per lui alla fine). Tonut con 21 punti, Watt 17 e Daye 12 sono i protagonisti di una grande serata oro granata.Cremona continua a sorprendere e dietro le due capolista c’è la squadra di coach Sacchetti. Crawford e Ruzzier protagonisti di giornata con giocate a cui Sassari non riesce quasi mai a trovare una soluzione. Sassari parte forte, 0-7, ma Cremona reagisce. L’equilibrio regna sovrano fino al 20esimo quando si va al riposo 42-40 per Cremona. Sassari produce un parziale di 11-0 ad inizio terzo quarto che sembra spezzare la partita, ma la Vanoli con Ruzzier in campo, al posto di un poco ispirato Diener, Crawford e Gazzotti trova il tempo per rientrare. Il finale è emozionante. Ancora Crawford e Ricci danno il vantaggio, Ruzzier chide in difesa su Smith poi fa 2/2 ai liberi e infine prende il rimbalzo finale sull’ultimo tiro della Dinamo.Trieste recupera Knox ma deve fare a meno di Sanders e Walker, oltre al lungodegente Da Ros. Peric si affida subito a Silins per il primo vantaggio locale: 15-15 al sesto. Pistoia mostra tutti i suoi limiti, il primo quarto si chiude con Trieste avanti 31-21. Silins e Wright producono l’allungo sul 39-26, Pistoia è incapace di reagire e si va al riposo lungo sul 52-35. Al rientro in campo anziché la reazione toscana c’è un altro parziale dell’Alma: 58-35 al 23esimo. Pistoia sparisce dal campo, va sotto fino al meno 34, poi chiude almeno con dignità. Peric con 23 punti e Silins con 20 i protagonisti di una Trieste che quando avrà a disposizione di tutti gli effettivi sarà una squadra difficile da battere per tutte le altre. Pistoia sempre ultima.Un primo quarto da favola, 22-5, e un Clark monumentale sono le chiavi della vittoria della Happy Casa che lancia i brindisini tra le grandi del campionato. Nel giorno del ricordo di Elio Pentassuglia, scomparso il 31 ottobre 1988 in un incidente stradale vicino Mola di Bari mentre tornava nella “sua” Brindisi, il palasport è per la prima volta in stagione sold out. Clark, Moraschini e Banks trascinano i locali fino al 33-11 del 17esimo. Gaines e Jefferson riducono al riposo lungo sul 43-33. Il terzo quarto di Brindisi è quasi perfetto, quello di Cantù decisamente meno, 5/15 al tiro e sei palle perse nel solo terzo quarto che si chiude 66-43 per i padroni di casa. Non c’è più tempo per una rimonta e la vittoria della Happy Casa è alla fine netta.Il Pala Vela tributa un grande applauso a Larry Brown, tornato sulla panchina di Torino dopo i suoi problemi fisici. Milano, forse un po’ stanca per le fatiche di Eurolega, fatica non poco davanti l’intraprendenza di Mc Addo e Wilson che tengono i padroni di casa avanti alla fine del primo quarto 17-16 dopo aver avuto anche sette di vantaggio. Cotton riporta avanti Torino 23-18, ma Cinciarini e Fontecchio ribaltano il punteggio: 26-34. Gudaitis è dominante sotto canestro e Milano chiude al riposo lungo 36-43. Torino lotta, Micov trova le triple che tengono l’Olimpia avanti. Taylor inventadi tempo e si alla fine del terzo quarto in parità sul 57. Milano decide di spingere, Bertans, Burne e le triple di Jerrels s e Micov la spingono sul 65-78. Gudaitis segna il 67-83 e la partita è virtualmente chiusa. Il finale è oltre modo punitivo per la Fiat, Milano manda a referto tutti i giocatori tranne Musumeci, resta imbattuta in campionato e si prepara ad un’altra grande notte europea. Giovedì al Forum arriva il Cska Mosca.