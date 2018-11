Avellino a valanga su Trento, per la Dolomiti è crisi nera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita senza storia quella fra Sidigas Avellino e Dolomiti Energia Trentino, dominata dagli irpini fin dalle prime battute. Difesa e corsa in contropiede sono state le armi messe in campo dalla squadra di Vucinic, che si è imposta per 110 a 72, al termine di un match che ha avuto un solo padrone dall'inizio alla fine. Green (30 punti) ha ritrovato la vena in attacco perduta nelle ultime partite, supportato da un Cole (22 punti) tornato punto di riferimento per i compagni. La sorpresa piacevole della serata è stato N'Diaye, che al suo solito gioco di intimidazione, ha unito anche 20 punti, vincendo nettamente il confronto con Hogue, Jovanovic e Pascolo. Peccato solo per l'infortunio a Costello. La Sidigas parte forte e si porta subito avanti (24/7 al 7'), chiudendo la prima frazione sul 32 a 18. Coach Buscaglia non riesce a scuotere i suoi giocatori, che in campo offrono una difesa molle, bucata dagli irpini, e sparacchiando a vuoto in attacco. La conseguenza è che la Sidigas riesce ad allungare sul 58 a 44 del 20', per poi portarsi addirittura sul + 32 (86/54 al 30'). Partita in ghiaccio, ma gli irpini non si fermano, salgono addirittura sul + 40 (107-67) con la seconda tripla del giovane Sabatino, poi chiudono sul 110-72.