A2, colpo doppio delle romane: Leonis batte Agrigento, la Virtus passa a Biella

Doppia vittoria per le romane in A2. E mercoledì prossimo al Pala Lottomatica il grande derby della città. Nel giorno della terza vittoria consecutiva nel girone ovest di una lanciatissima Bergamo, la Leonis batte 84-78 Agrigento al termine di una partita molto combattuta. Si riscatta, invece, la Virtus che, dopo la brutta sconfitta a Bergamo, espugna, con qualche difficoltà il parquet di Biella 73-79. Cassino cede ancora in casa, 73-99 contro Capo d’Orlando, vincono Latina e Rieti, rispettivamente contro Tortona e Trapani.Sul neutro di Ferentino, dove l’Eurobasket giocherà fino ai primi di novembre, la squadra di coach Corbani soffre contro una buona Agrigento sospinta dai canestri di Bell e Cannon. Alla fine decisivi Zeisloft con 27 punti e Fall con 17. Si conferma Amici con 16 punti. Per molti tratti della partita regna l’equilibrio, i vantaggi massimi della Leonis sono sul 36-30 a metà del secondo quarto e sul 48-40 al 23esimo. Cannon e Bell ricompongono fino al 56 pari. I capitolini producono lo sforzo maggiore ad inizio quarto periodo, volando sul 68-58 con la schiacciata di Fall e l’ottima difesa di squadra. Agrigento non riesce a rientrare più e la Leonis ottiene una meritata vittoria.La Virtus, invece, risolve la partita con l’ultimo periodo da 10-27, dopo aver subito per buona parte della partita ed essere stata sotto anche di 16 punti, 63-47 al 28esimo. Chessa e Sims suonano la carica e la squadra di Bucchi trova il primo vantaggio di tutta la partita al 35esimo sul 65-66, chiudendo un parziale a suo favore di 2-19. Al 38esimo è ancora parità sul 71, ma Nic Moore decide di vincerla da solo, subendo falli a ripetizione e mettendo a segno sette degli ultimi otto punti di Roma. Alla fine, l’ex giocatore di Brindisi, ne scriverà 18. Sims 14, Alibegovic 12. Per Biella non bastano i 17 del suo Sims e i 15 di Saccaggi. Mercoledì, come detto, al Pala Lottomatica si giocherà il derby. In palio due punti importanti e la supremazia cittadina almeno per una serata. Squadre e tifoserie sono già pronte.